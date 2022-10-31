Sırtındaki odun parçasıyla Kung-Fu eğitimi alan küçük çocuğun görüntüleri, sosyal medyada 45 milyondan fazla izlendi.

Küçük bir çocuk, Kung-Fu eğitimi alıyor.

Tahminlere göre eğitimi veren babası ve onun iki tahta üzerinde sabit durmasını istiyor.

Buraya kadar her şey normal…

Sırtındaki odun parçasıyla sınav

Ancak minik bedeniyle çocuğu zorlayan, sırtında taşıdığı ve kendinden bile ağır olan odun parçası…

O parçayla bir süre bekleyen çocuk, gelen talimatla tahtadan iniyor ve final selamını veriyor.

Kung-Fu eğitimi alan küçük çocuk VİDEO

45 milyondan fazla izlendi

Her ne kadar güçlük çekse de gözyaşı dökse de çocuk, gönüllerde sevimli ifadesiyle taht kuruyor.

Küçük çocuğun Kung-Fu eğitiminden görüntülerinin, kısa sürede 45 milyondan fazla izlendiği belirtiliyor.