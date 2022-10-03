Kuraklık, 2023'e kadar devam edebilir

Yer altı suyu kaynaklarındaki tehlikeye dikkat çekildi. 1935'ten bu yana en kurak temmuzun yaşandığı belirtilerek, "Rezervuar su seviyelerinin yenilenmesi daha uzun sürecek" denildi.

İngiltere merkezli Çevre Ajansı, gelecek yıla dair öngörüde bulundu.

Buna göre, İngiltere'nin çoğunda kuraklık koşullarının 2023'e kadar devam etmesi bekleniyor.

Kuraklık riski uyarısı

Ajans, son yağışların şimdiye kadar İngiltere'nin kuraklık içindeki bölgelerinde yer altı suyu ve rezervuar su seviyelerini yenilemek için yeterli olmadığını söyledi.

Gelecek yıl kuraklık riskini azaltmak için kış boyunca su kaynaklarının dikkatli ve proaktif yönetimine ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Söz konusu uyarı, Ulusal Kuraklık Grubu toplantısının ardından geldi.

1935'ten bu yana en kurak temmuz

İngiltere, 1976'dan bu yana yıla en kurak başlangıcını yaptı ve 1935'ten bu yana en kurak temmuz ayını yaşadı.

Çok kuru toprakların, yağışların yer altı suyunu ve rezervuar su seviyelerini yenilemesinin daha uzun süreceği anlamına geldiğine dikkat çekildi.

Gelecek yıla kadar devam etmesi bekleniyor

Independent'ın haberine göre, İngiltere'nin çoğunun kuraklık içinde kaldığını gösteren bu durumun, önümüzdeki aylarda ortalama yağış olmadan gelecek yıla kadar devam etmesi bekleniyor.