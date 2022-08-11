Kuraklık, AB ve İngiltere'nin yüzde 60'ını tehdit ediyor

Kuraklık, AB ve İngiltere'nin yüzde 60'ını tehdit ediyor

Avrupa Kuraklık Gözlemevi, kıtayla ilgili endişe verici tabloyu paylaştı.

Dünya genelinde yaşanan kuraklık ve orman yangınları, küresel ısınmayı yeniden ana gündem maddelerinin ilk sıralarına taşıdı.

Özellikle Avrupa kıtasında çıkan yangınlardan dolayı bitki örtüsü yok oluyor.

Avrupa Kuraklık Gözlemevi'nin (EDO) yeni araştırmasına göre, kuraklık koşulları, bu yaz kıta genelinde iklim değişikliği kaynaklı rekor sıcaklıklar nedeniyle kıtanın ve İngiltere'nin yarısından fazlasını tehdit ediyor.

Kıta ülkelerinde su kıtlığı

Fransa, İspanya, İtalya ve Hollanda su kıtlığıyla karşı karşıya kalırken, Avrupa genelinde nehir yatakları kuruyor. Olumsuz hava şartları, enerji üretimini, tarımı ve nehir taşımacılığını ciddi şekilde etkiliyor.

Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi, "Yüksek sıcaklıklarla birlikte yağmur eksikliği ve bunun sonucunda kuru bitki örtüsü nedeniyle yangın tehlikesi artıyor." açıklamasını yaptı.

AB toprakları için kuraklık uyarısı

Temmuz ayının sonuna doğru 10 günlük bir süre boyunca verileri inceleyen EDO'ya göre, AB topraklarının yüzde 45'i ay ortasında kuraklık uyarısı altındayken, yüzde 15'inde ise "kırmızı alarm" verildiği ve ciddi su eksikliğinin yaşandığı kaydedildi.

100 belediyede şebeke suyu yok

Avrupa Komisyonu'nun çevre, okyanuslar ve balıkçılıktan sorumlu komiseri Virginijus Sinkevicius, "Kuraklık, yaz gerçeğimiz oldu." dedi.

Axios'un aktardığına göre, Fransa'da 100 belediyede şebeke suyu yok. Almanya ve Fransa'da Ren Nehri'nin seviyesi oldukça düşük seviyelerde ve ürün taşımacılığı tehdit altında. Ayrıca Hollanda, su sıkıntısıyla karşı karşıya.

Hava sıcaklıklarının artması bekleniyor

İngiltere'nin başkenti Londra'nın, perşembe gününden itibaren dört gün boyunca 33 santigrat derece veya daha yüksek sıcaklıklar görmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının İspanya, Portekiz ve Fransa'nın bazı kesimlerinde 37 derecenin üzerine çıkacağı öngörülüyor.

"En iyi çözüm, doğayı yeniden canlandırmak"

Avrupa Komisyonu yetkilisi Sinkevicius, gidişata işaret ederek, "Bunu değiştirmek için en iyi çözüm, doğayı yeniden canlandırmak." diye ekledi.