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- Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen Paludan bu sefer canını zor kurtardı
Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen Paludan bu sefer canını zor kurtardı
En son Stockholm'da Kur'an-ı Kerim yakan Paludan bu sefer farklı bir yerde aynı provokasyonu yapmaya çalışırken saldırıya uğradı.
- Haber Merkezi
- 04.05.2022 - 18:21
Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, geçtiğimiz günlerde İsveç'in Jönköping kentinde Kur'an-ı Kerim yakarak sosyal medyada paylaşmıştı.
İsveçli aşırı sağcı lider Rasmus Palu büyük bir skandala imza attı.
Yol ortasında Kur'an-ı Kerim yakmaya çalışan Palu, o sırada orada bulunan Müslümanların sert tepkisi ile karşılaştı.
Canını zor kurtardı
Rasmus Palu, Kur'an-ı Kerim'i yakmasına izin vermeyen Müslümanlardan canını zor kurtardı.
O anlar kaydedildi O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alınırken görüntüler sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı.