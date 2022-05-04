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Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen Paludan bu sefer canını zor kurtardı

Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen Paludan bu sefer canını zor kurtardı

En son Stockholm'da Kur'an-ı Kerim yakan Paludan bu sefer farklı bir yerde aynı provokasyonu yapmaya çalışırken saldırıya uğradı.