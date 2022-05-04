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    Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen Paludan bu sefer canını zor kurtardı

    En son Stockholm'da Kur'an-ı Kerim yakan Paludan bu sefer farklı bir yerde aynı provokasyonu yapmaya çalışırken saldırıya uğradı.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2022 - 18:21
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    Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen Paludan bu sefer canını zor kurtardı

    Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, geçtiğimiz günlerde İsveç'in Jönköping kentinde Kur'an-ı Kerim yakarak sosyal medyada paylaşmıştı.

    İsveçli aşırı sağcı lider Rasmus Palu büyük bir skandala imza attı.

    Yol ortasında Kur'an-ı Kerim yakmaya çalışan Palu, o sırada orada bulunan Müslümanların sert tepkisi ile karşılaştı.

    Canını zor kurtardı

    Rasmus Palu, Kur'an-ı Kerim'i yakmasına izin vermeyen Müslümanlardan canını zor kurtardı.

    O anlar kaydedildi O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alınırken görüntüler sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı.

    Kur an-ı Kerim yakmak isteyen Paludan bu sefer canını zor kurtardı #1

    Kur an-ı Kerim yakmak isteyen Paludan bu sefer canını zor kurtardı #2


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