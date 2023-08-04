Kur'an-ı Kerim'e saldırılara ilişkin Danimarka'dan açıklama: Yasaklanması ifade özgürlüğünü kısıtlamaz Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ülkesindeki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar hakkında ilk kez konuştu. Frederiksen, kutsal kitapların yakılması hakkında olası bir yasağın ifade özgürlüğünü kısıtlamayacağını belirtti.

AA

Danimarka ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif saldırılar devam ediyor.

Son dönemde saldırılar yoğunlaşırken bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.

Bu eylemlerin polis koruması eşliğinde ve yetkili makamlardan izin alınarak yapılmasına Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeden tepki yağıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 25 Temmuz'da kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan ve bu tür eylemleri şiddetle kınayan karar tasarısı kabul etti.

Danimarka Başbakanı: Saldırıların yasaklanması ifade özgürlüğünü kısıtlamaz

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ülkesindeki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar hakkında ilk kez konuşarak kutsal kitapların yakılması hakkında olası bir yasağın ifade özgürlüğünü kısıtlamayacağını söyledi.

Politico haber sitesine göre Frederiksen, "Başka insanların kitaplarını yakamayacak olmanın ifade özgürlüğüne yönelik bir kısıtlama olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Danimarka hükümetinin ülkedeki kültürel ve dini temelli saldırılara karşı önlem almanın yollarını araştıracağı yönündeki açıklamaları hakkında değerlendirmede bulunan Frederiksen, olası bir yasağın problem yaratabilecek bir durum oluşturmayacağını dile getirdi.

Frederiksen, saldırılar hakkında, "Somut bir güvenlik riski var. Bu bizim uluslararası alanda izole olma riskimizi de ortaya çıkarıyor. Bu durum ortaklıklar ve ittifaklar kurmak için çok fazla çaba harcadığımız bu dönemde özellikle sorun teşkil ediyor" ifadelerini kullandı.