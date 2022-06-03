Küresel ısınma, Alpler'in karlı görüntüsünü değiştirdi

İsviçreli bilim insanlarının yürüttüğü çalışma, karla kaplı görüntünün yerini yeşilliğin aldığını gözler önüne serdi.

Alp Dağları, karla kaplı görüntüsüyle ün kazanmış durumda.

Ancak bu durum, küresel ısınmanın da etkisiyle ortadan kayboldu.

Alpler'de kar kütlelerinin yıllar içinde eridiği ve yerlerini yeşil bitki örtüsünün kapladığı ortaya çıktı.

Beyazdan yeşile döndü

İsviçre’de Basel Üniversitesi'nden bilim insanları, küresel ısınmanın Alp Dağları üzerindeki etkisini inceleyen bir çalışma yürüttü.

Science Dergisi'nde yayınlanan "Beyazdan Yeşile" adlı araştırmada uzmanlar, 1984 ve 2021 yıllarındaki uydu görüntülerini inceledi.

Küresel ısınma karları eritti

38 yılı kapsayan çalışmada, Alpler'deki kar kütlelerinin yıllar içinde gözle görünür bir şekilde eridiği ve yerlerini yeşil bitki örtüsünün kapladığı gözlendi.

Uzmanlar, küresel ısınmanın Alpler'deki karların erimesine yol açtığını ve böylelikle, beyaz görüntüsüyle bilinen dağların yeşile döndüğünü aktardı.

"Çok dayanıklı değiller"

AA'nın aktardığına göre, araştırmanın baş yazarı Sabine Rumpf, "Alp bitkileri sert koşullara adapte oldu ancak çok dayanıklı değiller." ifadesini kullandı.

Rumpf, çevre koşulları değiştikçe, Alpler'de görülen özel türlerin üstünlüğünü kaybettiğini ve bu nedenle Alpler'in benzersiz biyolojik çeşitliliğinin önemli düzeyde baskı altında olduğunu belirtti.