Küresel ısınma aşırı sıcaklık kaynaklı ölümleri yüzde 37 artırdı

Bilim insanlarının 732 şehirde yaptığı araştırma sıcaklık kaynaklı ölümlerin yüzde 37'sine küresel ısınmanın sebep olduğu ortaya kondu.

Dünya genelinde 732 şehirde yapılan ve 1991-2018 arasında gerçekleşen sıcaklık kaynaklı ölümler bilim insanları tarafından araştırıldı.

Yapılan araştırma kapsamında ölçülen sıcaklıklar iklim değişikliğinin olmadığı hesaplanan simülasyonlarla karşılaştırıldı.

ÖLÜMLERİN YÜZDE 37'Sİ KÜRESEL ISINMA KAYNAKLI

Araştırma sonucunda sıcaklık kaynaklı ölümlerin yüzde 37'sinin küresel ısınma sebebiyle gerçekleştiği belirtildi.

İklim değişikliği sebebiyle en fazla can kaybı Güney Amerika’da görülürken em fazla ölüm Brezilya'nın Sao Paulo kentinde gerçekleşti. Sao Paulo’da yıllık ortalama 239 ölüm gerçekleşti.

732 ŞEHİRDE 9 BİN 700 CAN KAYBI

Araştırmada, 732 şehirde yıllık ortalama aşırı sıcaklık kaynaklı can kaybının 9 bin 700 olduğuna dikkat çekildi.

Ayrıca araştırmada koronavirüs nedeniyle 2020'de fosil yakıt kullanımının yüzde 7 düşmesine rağmen küresel ortalama sıcaklıkların sanayi öncesi (1850-1900) seviyesinin yaklaşık 1,2 derece üzerinde olduğuna işaret edildi.