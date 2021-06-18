Küresel koronavirüs ölümleri 4 milyonu aştı

Çin'in Vuhan kentinden yayıldığı kabul edilen virüs nedeniyle görülen ölümlerdeki artış sürüyor.

Koronavirüs salgını, dünya genelinde can almaya devam ediyor.

Türkiye, ABD ve İngiltere gibi ülkelerde yeni vakaların ve ölümlerin sayısı azalırken, Hindistan varyantı olarak bilinen Delta, dünya çapında baskın tür haline geldiğinden dolayı bazı ülkelerde aşı sıkıntısı yaşanıyor.

SALGININ KÜRESEL BİLANÇOSU

Dünya çapında koronavirüs ile ilgili ölümler 4 milyonu geçti.

Koronavirüs ölümlerinin 2 milyona ulaşması bir yıldan fazla sürerken, sonraki 2 milyon ise sadece 166 günde kaydedildi.

Toplam ölüm sayısına göre ilk beş ülke olan ABD, Brezilya, Hindistan, Rusya ve Meksika, dünyadaki tüm ölümlerin yaklaşık yüzde 50'sini oluşturuyor.

EN YÜKSEK ÖLÜM ORANLARI

Nüfusa göre Peru, Macaristan, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti ve Cebelitarık en yüksek ölüm oranlarına sahip.

Latin Amerika ülkeleri, dünyadaki her 100 enfeksiyondan 43'ünün bölgede bildirildiği mart ayından bu yana salgınla mücadelede en kötü günleri geçiriyor.

Bolivya, Şili ve Uruguay'daki hastanelerde genç hastalara yönelik eğilim devam ederken, büyük ölçüde 25 ila 40 yaş arasındaki koronavirüs hastaları görülüyor.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yoğun bakım ünitelerinde bulunanların yüzde 80'i koronavirüs hastalarından oluşuyor.