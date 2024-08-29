Küresel piyasalarda 69 nükleer reaktörde inşa sürüyor: Türkiye ilk 5'te İnşaat aşamasındaki nükleer reaktörler arasında Çin, 33 bin 904 megavat kapasiteyle ilk sırayı aldı. Çin’i, 6 bin 357 megavat kapasiteyle İran, 5 bin 900 megavat kapasiteyle Hindistan ve 4 bin 800'er megavat kapasiteyle Mısır ile Türkiye takip ediyor.

AA

Küresel enerji piyasasında temmuz itibarıyla toplam 396 bin 484 megavat kapasiteli 419 nükleer reaktörde enerji üretimi sürerken, 74 bin 925 megavat kapasiteye sahip 69 reaktörün inşası devam ediyor.

178 REAKTÖRÜN İNŞASINA BAŞLANACAK

AA muhabirinin, uluslararası düşünce kuruluşu Global Energy Monitor'den (GEM) derlediği verilere göre, inşaat halindeki 69 reaktörün yanı sıra 92 reaktör için ön inşaat çalışmaları başlatıldı, 178 reaktörün inşasına başlanması planlanıyor.

Buna göre, temmuz itibarıyla aktif nükleer enerji kapasitesinde 102 bin 475 megavatla ABD ilk sırada yer alıyor. Bu ülkeyi, 64 bin 40 megavat kapasiteyle Fransa ve 58 bin 134 megavat kapasiteyle Çin takip ediyor.

ABD, halihazırda 94 nükleer reaktörde aktif olarak enerji üretirken, Çin'de 58, Fransa'da 56, Rusya'da 36, Güney Kore'de 26, Hindistan'da 20 ve Kanada'da 19 reaktör faaliyetlerine devam ediyor.

Buna göre, küresel piyasadaki nükleer enerji sepetinde ABD'nin yüzde 26, Fransa'nın yüzde 16, Çin'in yüzde 15, Rusya ve Güney Kore'nin yüzde 7 ve Kanada'nın yüzde 4 payı bulunuyor. Söz konusu reaktörler, küresel elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılıyor.

İNŞAAT HALİNDEKİ REAKTÖRLERDE TÜRKİYE İLK BEŞTE YER ALIYOR

GEM verilerine göre, küresel enerji piyasasında temmuz itibarıyla 396 bin 484 megavatlık kapasiteyle toplam 419 nükleer reaktörde üretim devam ederken, 74 bin 925 megavat kapasiteye sahip 69 reaktörün inşası sürüyor.

İnşaat halindeki reaktörlerde Çin, 33 bin 904 megavat kapasiteyle ilk sırada yer alıyor. İran 6 bin 357 megavat, Hindistan 5 bin 900 megavat ve Mısır ile Türkiye 4 bin 800'er megavat kapasiteyle Çin’i takip ediyor.

Çin'de 30, Hindistan'da 7, İran'da 6 ve Mısır ile Türkiye'de 4'er reaktörün inşası sürüyor. Geriye kalan 18 reaktör ise Bangladeş, Brezilya, Fransa, Japonya, Kuzey Kore, Rusya, Slovenya, Güney Kore ve Birleşik Krallık'ta inşa ediliyor.

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ'NDE İLERLEME HEDEFLERİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 30 Haziran'da yaptığı açıklamada, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 4 reaktörün aynı anda inşasının devam ettiğini belirterek, 'Bu yıl içinde ilk reaktörün testlerine başlamayı hedefliyoruz. 2028'e kadar 4 reaktörü birer yıl arayla devreye almayı hedefliyoruz. Tam kapasite devreye alındığında elektrik ihtiyacının yüzde 10'u karşılanabilecek. Akkuyu NGS bitince her yıl 7 milyar metreküp doğal gaz ithal etmekten kurtulacağız.' ifadelerini kullanmıştı.

Bölgesel olarak, dünyada en fazla nükleer santral Avrupa kıtasında bulunurken, Avrupa'yı Amerika ve Asya izliyor.

Son 5 yılda küresel nükleer enerji kapasitesi, 2020'de 1188 megavat, 2021'de 8 bin 286 megavat, 2022'de 7 bin 961 megavat ve 2023'te 11 bin 673 megavat arttı. Bu yıl temmuz itibarıyla artış 10 bin 459 megavat olarak kayıtlara geçti.

Devre dışı bırakılan nükleer kapasite ise 2020'de 5 bin 441 megavat, 2021'de 9 bin 298 megavat, 2022'de 3 bin 860 megavat ve 2023'te 6 bin 331 megavat oldu. Bu yıl ise temmuza kadar 1000 megavatlık kapasite devre dışı bırakıldı.

BATI'DA NÜKLEER KAPASİTE DOĞU'NUN İKİ KATINDAN FAZLA

Nükleer enerjide kurulu güç açısından Batı ülkelerinin Doğu ülkelerinden önde olduğu görülüyor.

Batı ülkelerinde toplam 277 bin 638 megavat kapasiteli 286 reaktör aktifken yalnızca 11 reaktörün inşası sürüyor.

Doğu ülkelerinde ise toplam 118 bin 846 megavat kapasiteli 133 aktif nükleer reaktör bulunuyor. İnşası süren reaktör sayısı ise 63 bin 747 megavat kapasite ile 58 olarak hesaplanıyor.

ABD'de 94 reaktörle 102 bin 475 megavat kurulu güç varken, Fransa'da 56 reaktörle 64 bin 40 megavat, Rusya’da 36 reaktörle 28 bin 576 megavat, Kanada’da 19 reaktörle 14 bin 629 megavat ve Ukrayna’da 15 reaktörle 13 bin 835 megavat nükleer güç kapasitesi bulunuyor.

Öte yandan Çin’de 58 reaktörle 58 bin 134 megavat, Güney Kore’de 26 reaktörle 27 bin 71 megavat, Japonya’da 12 reaktörle 11 bin 608 megavat, Hindistan’da 20 reaktörle 7 bin 540 megavat ve Pakistan’da 6 reaktörle 3 bin 530 megavatlık nükleer kapasite bulunuyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)