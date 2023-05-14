Küresel yüzey sıcaklığı artışı hızlandı Dünyada hava sıcaklığı giderek artmaya devam ediyor. Küresel yüzey sıcaklığını artıran nedenleri ortadan kaldırmak için çalışmalar yürütülüyor.

AA

Küresel yüzey sıcaklığı, 1970'den bu yana artış gösterdi.

İnsan hareketliliğin artması nedeniyle karadaki sıcaklık, okyanuslardaki sıcaklığı göre artış gösterdi.

Küresel iklim değişikliği diye adlandırılan hava sıcaklığı değişimin sonuçlarından endişe ediliyor.

İklim değişikliği, son 50 yılda küresel olarak tarımsal üretimde büyümeyi yavaşlattı.

Küresel yeryüzü sıcaklığı, 2011 ile 2020 arasında 1,1 santigrat derece arttı

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin 2023 İklim Değişikliği Sentez Raporu'na göre, küresel yeryüzü sıcaklığı, 1850-1900'lere kıyasla 2011 ile 2020 arasındaki dönemde 1,1 santigrat derece yükseldi.

Bu durum, gıda ve su güvenliği, sağlık, ekonomi ve toplum konusunda yaygın olumsuz etkilere sebep oldu.

İnsanlar, iklim değişikliğini tetikliyor

İnsan kaynaklı iklim değişikliği, her bölgede meteoroloji ile sıcak hava dalgası, yoğun yağış, kuraklık ve tropikal siklonlar gibi iklim aşırılıklarını tetikliyor.

Yüzlerce yerel türün yok olması sıcaklığın aşırı yükselmesine, kara ve okyanusta toplu ölümlerin yaşanmasına neden oluyor.

Buzulların erimesinden kaynaklanan hidrolojik değişikliklerin etkisi, bazı dağlardaki ve arktik ekosistemlerde donmuş toprakların çözülmesinden kaynaklı değişiklikler gibi ekosistemler üzerindeki etkiler, geri döndürülmez seviyelere geliyor.

İklim değişikliği, son 50 yılda küresel olarak tarımsal üretimde büyümeyi yavaşlattı

Deniz seviyesinin yükselmesi, sıcaklığın artması ve ekstrem iklim olayları sonucu kıyı ve sulak alanların neredeyse yüzde 50'si, geçen 100 yıl içinde yok oldu.

Şehir yaşamı da iklim değişikliğinden olumsuz etkileniyor

Şehirlerde de iklim değişikliği, insan sağlığında, geçim ve temel altyapılarında olumsuz etkilere sebebiyet veriyor. Sıcaklığın şehirlerde yükselmesi, hava kirliliğini artırırken altyapıların da kısıtlı çalışmasına yol açıyor.

Şehir altyapısı, ulaşım, su, temizlik ve enerji sistemleri başta olmak üzere iklim değişikliği, ekonomik kayıplara ve hizmetlerin sekteye uğramasına yol açıyor.

Küresel ısınma artmaya devam edecek

Raporda, yapılan çalışmalardaki tüm senaryo ve modellemelerde küresel ısınmanın yakın zamanda artmaya devam edeceği öngörülüyor.

Uluslararası iklim anlaşmaları, iklim hareketliliği için artan ulusal istek ve artan kamu farkındalığı, iklim değişikliğine çeşitli yönetim seviyelerinde dikkat çekilmesini sağlıyor.