Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ve Ukraynalıların yabancı devletlere yaptığı Ukrayna hava sahasının kapatılması isteğine destek amacıyla klasik müzik konseri düzenlendi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı 14. gününde. Başkent Kiev'deki kuşatma giderek daralırken, ülkenin ve kentin dokusunun daha fazla zarar görmemesi için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ve Ukraynalılar, ülkenin hava sahasının kapatılması için uluslararası güçlere çağrıda bulundu.

KİEV MEYDANI'NDA KONSER

Kiev'deki Özgürlük Meydanı'nda düzenlenen konserde, Kiev Klasik Orkestrası, Ukrayna milli marşının yanı sıra ülkeye özgü eserleri çaldı.

Kuşatma altındaki Kiev'de klasik müzik konseri - VİDEO

"HAVA SAHASI KAPATILSIN" ÇAĞRISI

Zelensky ve Ukraynalıların yabancı devletlerden Ukrayna hava sahasını kapatılmasına yönelik isteğine destek vermek amacıyla düzenlenen konserde, dünya klasiklerinden eserlere yer verildi.

UKRAYNA BAYRAKLARIYLA KONSERİ DİNLEDİLER

Az sayıda Ukraynalı da soğuk havaya rağmen Özgürlük Meydanı'ndaki konseri dinledi. Ukrayna bayrakları taşıyan dinleyiciler sık sık Ukrayna lehine sloganlar attı.

Rus güçlerinin abluka altına almaya çalıştığı Kiev'deki konseri çok sayıda yerli ve yabancı gazeteci de takip etti.