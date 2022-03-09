Euro
16.26
2.87%
Dolar
14.65
1.39%
Altın
937.37
-1.74%
Borsa
2043
1.56%
Bitcoin
618.287
9.37%
BTXN Coin
38.35
0.28%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Çok bulutlu 3 C
    Kuşatma altındaki Kiev'de klasik müzik konseri

    Kuşatma altındaki Kiev'de klasik müzik konseri

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ve Ukraynalıların yabancı devletlere yaptığı Ukrayna hava sahasının kapatılması isteğine destek amacıyla klasik müzik konseri düzenlendi.
    • AA
    • 09.03.2022 - 23:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı 14. gününde. Başkent Kiev'deki kuşatma giderek daralırken, ülkenin ve kentin dokusunun daha fazla zarar görmemesi için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ve Ukraynalılar, ülkenin hava sahasının kapatılması için uluslararası güçlere çağrıda bulundu.

    KİEV MEYDANI'NDA KONSER

    Kiev'deki Özgürlük Meydanı'nda düzenlenen konserde, Kiev Klasik Orkestrası, Ukrayna milli marşının yanı sıra ülkeye özgü eserleri çaldı.

    Kuşatma altındaki Kiev'de klasik müzik konseri - VİDEO

    "HAVA SAHASI KAPATILSIN" ÇAĞRISI

    Zelensky ve Ukraynalıların yabancı devletlerden Ukrayna hava sahasını kapatılmasına yönelik isteğine destek vermek amacıyla düzenlenen konserde, dünya klasiklerinden eserlere yer verildi.

    Kuşatma altındaki Kiev de klasik müzik konseri #1

    UKRAYNA BAYRAKLARIYLA KONSERİ DİNLEDİLER

    Az sayıda Ukraynalı da soğuk havaya rağmen Özgürlük Meydanı'ndaki konseri dinledi. Ukrayna bayrakları taşıyan dinleyiciler sık sık Ukrayna lehine sloganlar attı.

    Kuşatma altındaki Kiev de klasik müzik konseri #2

    Rus güçlerinin abluka altına almaya çalıştığı Kiev'deki konseri çok sayıda yerli ve yabancı gazeteci de takip etti.

    Kuşatma altındaki Kiev de klasik müzik konseri #3

    Kuşatma altındaki Kiev de klasik müzik konseri #4


    İlginizi Çekebilir

    Göbeklitepe'ye ziyaretçi ilgisi artıyor
    Kültür Sanat

    Göbeklitepe'ye ziyaretçi ilgisi artıyor

    Denizli'de römorktan düşen işçi yaşamını yitirdi
    3. Sayfa

    Denizli'de römorktan düşen işçi yaşamını yitirdi

    Bitcoin, size zengin olma şansı verir
    Mtm

    Bitcoin, size zengin olma şansı verir

    Görüş Bildir