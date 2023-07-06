Kutsal topraklardan dönüş: Almanya'da güllerle karşılandılar Hamburg Havalimanı'na ulaşan hacılar, yakınlarıyla sarılarak hasret giderdi. Sevinç anları objektiflere yansıdı.

AA

Kutsal topraklarda ibadetlerini yerine getiren Türk hacıların dönüşü sürüyor.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) organizasyonuyla Kabe'ye giden hacılar, Almanya'ya döndü.

Hacılar, Hamburg Havalimanı'nda güllerle karşılandı. Kafile ile yakınlarının buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

Kucaklaşıp hasret giderdiler

Hacılarla yakınları, uzun süre kucaklaşıp hasret giderdi ve gözyaşı döktü.

Hamburg DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Osman Dikeç, meşakkatli bir yolculuğun ardından hacıları yoğun kalabalıkla güllerle karşıladıklarını söyledi.

"Mutluluklarına şahit olduk"

Hacıların sevinç ve mutluluğuna şahit olduklarını dile getiren Dikeç şöyle dedi:

İbadetlerini memnuniyet içinde sorunsuz şekilde tamamlamaları bizleri mutlu etti.



Hacılarımızın ibadetlerinin makbul, haclarının mebrur olmasını Allah’tan niyaz ediyorum.