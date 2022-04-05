Kuveyt hükümetinin istifası Veliaht Prens'e sunuldu

Henüz bilinmeyen bir gerekçe sunan Kuveyt Başbakanı Hamed, kabinesinin istifasını Veliaht Prens Sabah'a iletti.

Kuveyt'te yönetim, yeni bir siyasi hamle ile değişiyor.

Ülkede hükümete başbakanlık yapan Hamed, kabinesinin istifa etmesine yönelik bir görüşme talep etti.

Kuveyt'in resmi haber ajansı olan KUNA, konuya ilişkin bir haber hazırladı.

Haberde Başbakan Hamed'in, Veliaht Prens Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile Havali vilayetindeki Beyan Sarayı'nda görüştüğü yer aldı.

KABİNENİN İSTİFASINI SUNDU

Başbakan Hamed, söz konusu görüşmede kabinesinin istifasını Veliaht Prens Sabah'a sundu.

Haberde, hükümetin istifasının sebebine dair bilgi verilmedi.

ANAYASAYA AYKIRI UYGULAMALARLA SUÇLANDI

Ancak Başbakan Hamed'in, Meclis'te kendisine yönelik gensorudan yaklaşık bir hafta sonra istifa etmesi dikkat çekti. Ayrıca Kuveyt Meclisi'nde yarın, Hamed hükümeti ile iş birliği yapmama talebiyle oylama olması bekleniyor.

Kuveyt Başbakanı Hamed hakkında, "Anayasaya aykırı uygulamalar yapma ve yasama kurumlarıyla iş birliği yapmama" yönündeki suçlamaların ardından Meclis'te gensoru verilmişti.

PARLAMENTO-HÜKÜMET İLİŞKİLERİ GEREKÇE SUNULDU

Kuveyt'te Kasım 2020'de yapılan genel seçimlerin ardından 14 Aralık 2020'de Sabah el-Halid Hamed liderliğinde kurulan hükümet bir ay geçmeden 12 Ocak 2021'de istifa etmişti. Kuveyt resmi ajansı KUNA, kabine üyelerinin, "parlamento ile hükümet arasındaki ilişkilerde yaşanan gelişmeler ve ulusal çıkarlar doğrultusunda istifalarını sunduğunu" belirtmişti.

Mart 2021'de yemin ederek göreve başlayan Başbakan Hamed, Kasım 2021'de istifa ettikten sonra 28 Aralık'ta yeni kabinesini kurmuştu.