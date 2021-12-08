Kuveyt, İtalya'dan iki savaş uçağını teslim aldı

14 Aralık’ta ülkeye ulaşması beklenen uçaklar için Caselle Hava Üssü’nde tören düzenlendi.

İtalya'dan Eurofighter Typhoon tipi 28 savaş uçağı sipariş eden Kuveyt, uçakları almaya başladı.

İtalyan Leonardo şirketinin ürettiği ilk iki uçak, Kuveyt Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi.

İTALYA'DAN KUVEYT'E SAVAŞ UÇAĞI

Torino kentindeki Caselle Hava Üssü’nde gerçekleşen teslim törenine Kuveyt’in Roma Büyükelçisi Şeyh Azzam es-Sabah, Kuveyt Hava Kuvvetleri Komutanı Yardımcısı Bender el-Mezyen, ile Leonardo şirketinin CEO’su Herman Claesen ve her iki ülkeden çok sayıda davetli katıldı.

UÇAKLAR 14 ARALIK'TA KUVEYT'TE OLACAK

Törende konuşan Tümgeneral el-Mezyen, ülkenin savunma alanında ihtiyacını karşılamak üzere teslim almaya geldikleri Eurofighter savaş uçaklarının Kuveyt’e 14 Aralık’ta ulaşacağını söyledi.

EN YÜKSEK KAPASİTELİ EUROFIGHTER

Büyükelçi Şeyh Azzam es-Sabah, törende Kuveyt’in işgalinden bu yana yaşanan tehditlere karşı İtalya’nın verdiği desteği takdirle karşıladığını ve bu son başarıdan dolayı da gururlandığını dile getirdi.

Kuveyt için üretilecek olan 28 uçağın, şimdiye kadar üretilmiş olan en yüksek kapasiteli Eurofighter Typhoon oldukları ifade edildi.

İMZALAR 2016'DA ATILDI

Kuveyt Başbakan Yardımcısı, Savunma Bakanı Şeyh Halid el-Cerrah es-Sabah ve İtalya Savunma Bakanı Roberta Pinotti arasında, 28 "Eurofighter Typhoon" tipi savaş uçağının alımı konusunda 2016 Nisan ayında mutabakat zaptı imzalamıştı.

Kuveyt’e ait Typhoon savaş uçaklarının ilk uçuşu 15 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilmişti.