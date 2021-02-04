Kuveyt, koronavirüs nedeni ile ülkeye girişleri yasaklayacak

Koronavirüs nedeni ile ülke girişlerine kısıtlama getirildiği Kuveyt'te girişler yalnızca Kuveyt vatandaşları, birinci derece akrabaları ve beraberindekilere serbest olacak.

Kuveyt, koronavirüse yönelik aldığı tedbirleri genişletme kararı aldı.

Tedbirler kapsamında, pazar gününden itibaren iki hafta boyunca yalnızca ülke vatandaşlarına giriş izni verileceği bildirildi.

Kuveyt Bakanlar Kurulunun yaptığı açıklamada, iki hafta süresince ülkeye yabancıların girişinin yasaklanacağı söylendi.

AKRABALAR İSTİSNA KABUL EDİLDİ

Kuveytlilerin birinci dereceden akrabaları ve beraberindekiler istisna kabul edileceği, ülkeye giriş yapabilecekleri ifade edildi.

TİCARİ FAALİYETLER DURDURULACAK

Ayrıca ülkede 20.00 ile 05.00 saatleri arasında tüm ticari faaliyetler durdurulacak, lokantalar kapalı tutulacak, bir ay boyunca lokantalar paket servis yapabilecek.

Eczaneler, sağlık malzemeleri satışı ve gıda alışverişinin yapıldığı mağazalar uygulamadan muaf tutulacak.

VAKA SAYISI 400 BİNİ GEÇTİ

Kararların Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle alındığı bildirildi.

Kuveyt'te resmi verilere göre, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 961'e, vaka sayısı 410 bin 167'ye ulaştı.