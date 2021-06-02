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Kuveyt Veliaht Prensi es-Sabah, Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile görüştü

Kuveyt Veliaht Prensi es-Sabah, Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile görüştü

Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Riyad'da Suudi Arabistanlı mevkidaşı Muhammed bin Selman ile bölgesel gelişmeler ve işbirliği konusunu görüştü.