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- Kuveyt Veliaht Prensi es-Sabah, Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile görüştü
Kuveyt Veliaht Prensi es-Sabah, Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile görüştü
Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Riyad'da Suudi Arabistanlı mevkidaşı Muhammed bin Selman ile bölgesel gelişmeler ve işbirliği konusunu görüştü.
- AA
- 02.06.2021 - 02:22
Kuveyt Veliaht Prensi Prensi Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da mevkidaşı Muhammed bin Selman ile görüştü.
Görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmeler ele alınırken uluslararası gelişmeler ve güvenlik ve istikrarı artırma çabalarını arttırmak için işbirliği konuları da görüşüldü.
VELİAHT PRENSİN İLK ZİYARETİ SUUDİ ARABİSTAN'A
Şeyh Meşal göreve geldikten sonra ilk yurtdışı ziyaretini Suudi Arabistan’a gerçekleştirirken, Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman’a Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın mesajını iletti.
Görüşmeyi değerlendiren Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, veliaht prensin ilk ziyaretini ülkelerine gerçekleştirmesini iki ülke arasındaki ilişkilerin önemini gösterdiğini söyledi.