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    Kuveyt’te havalimanı inşaatında toprak kayması: 2 işçi öldü

    İnşaat halindeki yeni Kuveyt Havalimanı'nda meydana gelen toprak kayması sonucu, 3 işçi toprak altında kaldı. İşçilerden 2’sinin cansız bedenine ulaşıldı.
    • İHA
    • 09.09.2021 - 08:45
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    Kuveyt’te havalimanı inşaatında toprak kayması: 2 işçi öldü

    Kuveyt'te, inşaatı devam eden yeni Kuveyt Havalimanı'nda toprak kaydı.

    Kuveyt İtfaiye Teşkilatı, havalimanının inşaat halindeki alanında çökme meydana geldiğini ve 3 işçinin toprak altında kaldığını açıkladı.

    1 İŞÇİ YARALI KURTULDU

    Bölgede yapılan kurtarma çalışmalarında, toprak altında kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaşılırken, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı.

    Kuveyt’te havalimanı inşaatında toprak kayması: 2 işçi öldü VİDEO

    ÖLEN İŞÇİLER NEPAL UYRUKLU

    Hayatını kaybeden işçilerin Nepal uyruklu oldukları belirlendi.

    Dünyanın en gelişmiş ve çevre dostu havalimanlarından biri olarak tasarlanan yeni Kuveyt Uluslararası Havalimanı projesi, Türk inşaat şirketi Limak Holding tarafından inşa ediliyor.

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