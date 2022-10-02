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    Kuveyt'te hükümet istifa etti

    Kuveyt'te Başbakan Şeyh Ahmed Nawaf el-Sabah, hükümetin istifasını Veliaht Prens Şeyh Meşal el-Ahmad el-Sabah'a sundu.
    • 02.10.2022 - 13:33
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    Kuveyt'te hükümet istifa etti

    Kuveyt'te yaşanan siyasi krizin ardından hükümet istifa etti.

    Başbakan Şeyh Ahmed Nawaf el-Sabah, Veliaht Prens Şeyh Meşal el-Ahmad el-Sabah'a istifayı sundu.

    Veliaht Prens: Hükümette kalın

    İHA'nın haberine göre istifayı kabul eden Veliaht Prens, başbakandan yönetici unvanıyla hükümette kalmasını talep etti.

    Kuveyt’te parlamento feshedilmiş ve Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Meşal el-Ahmad el-Sabah tarafından yayınlanan kararnamede, ulusal birliği tehdit eden farklılıkların, çatışmaların ve kişisel çıkarlara yönelik tercihlerin olduğu siyasi sahneyi düzeltmek için parlamentonun feshedildiği aktarılmıştı.

    Kuveyt te hükümet istifa etti #1

    Erken seçim çağrısı

    Yeni parlamentonun seçilmesi için 2 ay içinde erken genel seçim yapılacağı bildirilmiş ve geçtiğimiz günlerde de parlamento seçimi gerçekleştirilmişti.

    Veliaht Prens, geçtiğimiz haziran ayında parlamentoyu anayasal olarak feshedeceğini açıklamış ve erken genel seçim çağrısında bulunmuştu.

    Kuveyt te hükümet istifa etti #2

    En son 2016 yılında feshedilmişti

    Kuveyt'te hükümet ile parlamento arasındaki çıkmazlar, on yıllar boyunca sıklıkla kabine değişiklikleri ve yasama meclisinin feshedilmesine yol açarak yatırım ve reformları engelledi.

    Parlamento en son 2016 yılında feshedilmişti.


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