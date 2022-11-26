Kuveyt'te ilk kolera vakası görüldü

Kuveyt'te yurt dışından dönen bir kişide ilk kez kolera vakasına rastlandığı bildirildi. Ülke yolcuların Irak, Lübnan ve Suriye'den girişte gıda bulundurmalarını yasakladı.

Komşu ülkelerden birinden dönen bir Kuveytlide kolera vakası tespit edildi.

Açıklama yapıldı

El-Kabes gazetesindeki habere göre, Kuveyt Sağlık Bakanlığı ülkede ilk kez görülen kolera vakası ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, kolera salgını bulunan komşu ülkelerden birinden dönen bir Kuveytlide kolera vakası tespit edildiği aktarıldı.

Hasta karatina altına alındı

Kolera vakası görülen kişinin gittiği ülkenin ismi verilmeyen açıklamada, söz konusu Kuveytlinin bir hastanede karantinaya alınarak tedavisine başlandığı belirtildi.

Seyahatlerden döndükten sonra 7 gün içinde yüksek ateş ve ishal belirtileri görenlere çağrı

Açıklamada ayrıca, kolera salgınının olduğu ülkelere seyahat edecekler uyarılarak döndükten 7 gün içinde yüksek ateş ve ishal gibi şüpheli belirtiler gösterenlerin en yakın sağlık merkezine başvurmaları çağrısı yapıldı.

Irak, Lübnan ve Suriye'den girişte gıda bulundurmak yasaklandı

El-Meclis gazetesinde 25 Ekim'de yer alan habere göre, Kuveyt, kolera salgınıyla karşı karşıya olan Irak, Lübnan ve Suriye'den ülkeye giriş yapan yolcuların beraberinde gıda bulundurmasını yasaklama kararı almıştı.