Kuveyt'te evden kaçan aslanı aramaya gelen kadın, kilolarca ağırlıktaki aslanı sokak ortasında kucağına alarak götürdü.

Kuveyt’te yayın yapan el Vatan gazetesi, El Sabahiye’de evden kaçan bir aslanın bölgede paniğe yol açtığını aktardı.

Aslanın yakalanmadan önceki görüntülerinin yer aldığı bir paylaşımda, “Yılbaşı ve Sabahiye sokaklarında normalde kaybolan kedi ve köpekler görülür. Ancak bu sefer yolda başıboş bir aslan var ve sahibi aranıyor.” ifadelerine yer verildi.

BİR KADINA AİT ÇIKTI

Habere göre aslanın bir kadına ait olduğunun belirlenmesinin ardından kadının babası, aslanı bulanlarla çevre polisinin yardımıyla iletişime geçti.

ASLANI KUCAĞINDA TAŞIDI

Ardından aslanı almaya giden kadının, aslanı kucağında taşıması görüntülendi.

Aslanın, kadının kucağında serbest kalmak için çırpınması da gözlerden kaçmadı.

Kuveyt'te kaçan aslanını kucağına alıp eve götürdü VİDEO