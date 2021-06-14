Kuveyt'te koronavirüsün Hindistan varyantı görüldü

Kuveyt, ülkede koronavirüsün ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantına rastlandığını duyurdu.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened yaptığı yazılı açıklamada, ülkede ilk kez koronavirüs iki kez mutasyona uğramış türü olan Hindistan varyantı olarak da bilinen "Delta" varyantının tespit edildiği bazı vakalar görüldüğünü belirtti.

VATANDAŞLARA YENİ MUTASYONLARA KARŞI UYARI

Yeni varyanta yakalanan vaka sayısı hakkında bilgi vermeyen Sened, koronavirüsn Delta varyantının, şu ana dek dünyada 62'den fazla ülkede görüldüğüne dikkati çekerek, vatandaşlara yeni mutasyonlara karşı tedbir alma çağrısında bulundu.

KUVEYT, HİNDİSTAN UÇUŞLARINI ASKIYA ALMIŞTI

Kuveyt, koronavirüs önlemleri kapsamında 24 Nisan'da Hindistan ile uçuşları askıya aldığını açıklamıştı.

Son verilere göre koronavirüs kaynaklı 327 bin 963 vakanın görüldüğü Kuveyt'te can kaybı 1820'ye, iyileşenlerin sayısı da 310 bin 95'e ulaştı.