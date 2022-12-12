Kuzey İrlanda'da sağlık çalışanları greve gitti

Ücret artışı ve çalışma koşullarındaki anlaşmazlık nedeniyle Kuzey İrlanda’daki sağlık çalışanları, 1 günlüğüne iş bıraktı.

Kuzey İrlanda’da UNISON, Nipsa ve GMB sendikalarına üye sağlık çalışanları, enflasyonun altında gelen maaş teklifini kabul etmedi.

Sendikalara mensup çalışanlar, bir günlük greve gitti. Grev, 2019 yılından bu yana sağlık çalışanları tarafından yapılan ilk grev oldu.

AA’nın haberine göre; sendikalar, 2022-2023 dönemi için verilmesi planlanan 1400 sterlinlik ikramiyenin artan enflasyon karşısında yeterli olmadığını, üyelerinin geçimlerini sağlayabileceği makul ücret ve hastalara daha iyi hizmet sunulması için istihdam çağrılarını yineleyeceklerini ve talepleri karşılanmadığı takdirde eylemlerini sürdüreceği uyarılarında bulundu.

Binlerce hemşire, toplu greve hazırlanıyor

Öte yandan, İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da binlerce hemşire de 15 ve 20 Aralık'ta iki gün sürecek toplu greve gitmeye hazırlanıyor.

Hemşireleri temsil eden RCN (Royal College of Nursing) sendikasının, 106 yıllık tarihinde ilk kez yaptığı grev oylamasında, sendikaya üye hemşirelerin büyük çoğunluğu greve gidilmesi yönünde oy kullandı.

Ayrıca İngiltere ve Galler'de, maaş zammı ve çalışma koşullarındaki anlaşmazlık nedeniyle 10 binden fazla ambulans personeli ve acil servis çalışanı 21 ve 28 Aralık'ta greve gidecek.