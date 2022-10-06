Kuzey Kore, 2 yeni balistik füze fırlattı

Japonya üzerinden fırlattığı füzelerin gerilimi henüz etkisini yitirmemişken Kuzey Kore, Japon Denizi istikametine doğru 2 yeni balistik füze daha ateşledi.

Kuzey Kore, geçtiğimiz günlerde Japonya üzerinde orta menzilli balistik füze fırlatmıştı.

Bölgedeki gerilimi tırmandıran bu adımın ardından bir yenisi daha eklendi. Pyongyang'ın Japon Denizi istikametine doğru 2 yeni balistik füze ateşlediği açıklandı.

İHA'nın haberine göre; Japonya Savunma Bakanlığı, füzelerin Pyongyang'ın iç kesimlerinden doğuya doğru yerel saatle 06.00 ve 06.15 sularında fırlatıldığını açıkladı.

Son 2 haftada 6. Füze denemesi

İlk füzenin 100 kilometrelik bir maksimum irtifada yaklaşık 350 kilometre yol aldığı, ikinci füzenin ise 50 kilometrelik bir maksimum irtifada 800 kilometre uçtuğu kaydedildi.

Füzelerin, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü ifade edildi. Son iki hafta içinde 6. füze denemesini gerçekleştirirken, 2022 yılının başından füze testlerinin sayısı ise 24'e yükseldi.

“Füze denemeleri kesinlikle kabul edilemez”

Japonya Savunma Bakanı Yasukazu Hamada Pyongyang'ın yalnızca eylül ayının sonundan bu yana 6 kez provokatif silah testleri gerçekleştirdiğine dikkat çekerek Kuzey Kore'nin eylemlerinin Japonya'nın, bölgenin ve uluslararası toplumun güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

Hamada füze denemelerini ‘kesinlikle kabul edilemez’ olarak nitelendirdi.Japonya Başbakanı Fumio Kishida da Kuzey Kore'nin çok kısa bir zaman diliminde 6 füze denemesi gerçekleştirdiğini hatırlatarak gelişmelerin kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyledi. Kishida, detayları netleştirmek üzere çalışmaların sürdüğü bilgisini paylaştı.

Güney Kore de doğruladı

Güney Kore ordusu da füze denemesini doğruladı. Füzelerin yerel saatle 06.01 ile 06.23 arasında Pyongyang yakınındaki Samseok çevresinden Japon Denizi'ne doğru fırlatıldığı belirtilirken, kısa menzilli balistik füzelere dair detayları belirlemek üzere ABD kuvvetleri ile iş birliği içinde çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Pyongyang'ın son denemesinin ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi Ronald Reagan'ı ortak bir tatbikat için Güney Kore'nin doğusundaki sulara yeniden konuşlandırmasından bir gün sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.