Kuzey Kore, 860 bin tonluk gıda kıtlığı tehlikesi

BM raporuna göre, Kuzey Kore'de oluşan gıda açığı, ülkedeki haneler tehdit ediyor.

Yakın tarihli bir rapora göre, Kuzey Kore'nin bu yıl 860 bin tonluk gıda kıtlığı ile gelecek ay "sert bir döneme" girmesi bekleniyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yayınlanan raporda, Kuzey Kore'nin 5,6 milyon ton civarında "ortalamaya yakın" gıda mahsulü üretmesinin beklendiği belirtildi.

860 BİN TON GIDA AÇIĞI

Raporda, "Resmi olarak 205 bin ton olarak planlanan ticari ithalatla, gıda açığının yaklaşık 860 bin ton olduğu tahmin ediliyor, bu da yaklaşık 2-3 aylık gıda kullanımına eşdeğer." denildi.

Söz konusu gıda boşluğunun yeterince kapatılmaması durumunda Kuzey Kore'deki hanelerin ağustostan ekime kadar sert bir dönem yaşayacağına dikkat çekildi.

"ÜLKEYE GIDA GİRİŞİ OLMAZSA..."

Newsweek'in haberine göre, BM'nin Gıda ve Tarımda Küresel Bilgilendirme ve Erken Uyarı Sistemi üyesi Mario Zappacosta, "Ülkeye gıda girişi olmazsa, ayında başlayacak olan bir sonraki hasattan hemen önceki dönemde kıtlık hissedilecektir." dedi.