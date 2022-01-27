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    Kuzey Kore balistik füze denemesi yaptı

    Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik olma ihtimali yüksek iki füze denemesi yaptığını ifade etti.
    • AA
    • 27.01.2022 - 06:21
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    Kuzey Kore balistik füze denemesi yaptı

    Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, füzelerin, Kuzey Kore'nin doğusundaki Hamhung bölgesinden, Japon Denizi yönüne doğru yerel saatle 08.00'de fırlatıldığını belirtti.

    "FÜZELERİN BALİSTİK OLMA İHTİMALİ YÜKSEK"

    Açıklamada, "20 kilometre irtifada 190 kilometre seyreden kısa menzilli füzelerin balistik olma ihtimalinin" yüksek olduğu bildirildi.

    Kuzey Kore balistik füze denemesi yaptı #1

    FÜZE JAPON DENİZİNE DÜŞTÜ

    Japonya hükümeti, füzelerin Japon Denizine, ulusal münhasır ekonomik bölge dışına düştüğünü açıkladı.

    Kuzey Kore balistik füze denemesi yaptı #2

    "KUZEY KORE'NİN ASKERİ FAALİYETLERİNİ İZLEYECEĞİZ"

    Denemeyi "oldukça talihsiz" olarak nitelendiren Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Kuzey Kore'nin askeri faaliyetlerini izlemeyi sürdüreceklerini belirtti.

    Ulusal güvenliğe yönelik tehdit hissedilmediğini belirten Kişida, denemeye ilişkin protesto notalarının Pyongyang yönetimine iletildiğini söyledi.

    Kuzey Kore balistik füze denemesi yaptı #3

    KUZEY KORE 6 KEZ FÜZE FIRLATTI

    Kyodo ajansı son denemelerle birlikte Kuzey Kore'nin, 2022 başından bu yana 6. kez füze fırlattığını aktardı.

    Kuzey Kore balistik füze denemesi yaptı #4


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