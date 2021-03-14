Kuzey Kore, Joe Biden’ı görmezden geliyor

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a ve Pyongyang yönetimiyle temas kurmaya çalıştığı, ancak Kuzey Kore’nin Biden’ı görmezden geldiği öne sürüldü.

ABD’li yetkililer, Başkan Joe Biden yönetiminin, şubat ayından beri gerilimin tırmanmasını önlemek için birçok kanaldan Kim Jong-un yönetimiyle temas kurmaya çalıştığını ileri sürdü.

Biden yönetiminin birçok girişime rağmen Kuzey Kore'nin bunu görmezden geldiği aktarıldı.

"YANIT ALAMADIK"

Yetkililer, "Gerilimin tırmandırılması riskini azaltmak için şubatın ortalarından itibaren New York'ta dahil birçok kanal üzerinden Kuzey Kore hükümetine ulaşmaya çalıştık. Şu ana kadar Pyongyang'dan herhangi bir yanıt alamadık. Bu da son bir yıldır birçok kez ABD girişimlerine rağmen Kuzey Kore ile aktif bir diyalog kuramadığımızın üzerine geldi." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'ye ulaşma girişimlerine dair detay vermeyen yetkililer, Biden yönetimin Kuzey Kore'ye yönelik politikayı ve bu ülkenin ABD'ye ve bölgeye yönelik tehditlerine karşı seçenekleri de gözden geçirdiğini belirtti.

ABD İLE KUZEY KORE ARASINDA NÜKLEER KRİZİ

ABD ve Kuzey Kore arasındaki ilişkilerde, zaman zaman Kuzey Kore’nin nükleer silah ve balistik füze programları nedeniyle gerilim yaşanıyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Singapur’da 2018’de Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya gelmiş, iki lider arasında daha sonra mektuplaşmalar olmuştu.

Ancak Kuzey Kore’nin nükleer programları devam etmişti.