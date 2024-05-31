Kuzey Kore lideri Kim, çok namlulu roketatar tatbikatında

AA & Ensonhaber
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un denetlediği dünkü tatbikatta, Japon Denizi (Doğu Deniz) yönünde 365 kilometre uzaktaki bir ada hedefine 18 kısa menzilli balistik füze fırlatıldığı belirtildi.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, 600 milimetre kısa menzilli çok namlulu roketatar sistemlerinin kullanıldığı tatbikatın, "Kuzey Kore'nin rakiplerinin kışkırtmalarının nasıl sonuçlanacağını göstermek için bir fırsat olduğu" ifade edildi.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından dün yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin, Japon Denizi (Doğu Deniz) yönüne 10 kısa menzilli balistik füze fırlattığı belirtilmişti.
Açıklamada, füzelerin düşmesinin ardından hasar bilgisi gelmediği ve gelişmelerin ABD ve Japonya'ya iletildiği kaydedilmişti.
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