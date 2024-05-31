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Kuzey Kore lideri Kim, çok namlulu roketatar tatbikatında

Kuzey Kore lideri Kim, çok namlulu roketatar tatbikatında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 600 milimetre kısa menzilli çok namlulu roketatar sistemlerinin tatbikatını izledi.