Kuzey Kore, Rusya’da çeşitli bölgelere yüzlerce yeni işçi gönderdi Kuzey Kore’nin Moskova, Saint Petersburg ve Vladivostok’un da dahil olduğu Rusya genelindeki çeşitli bölgelere, yüzlerce yeni işçi gönderdiği açıklandı

AA & Ensonhaber

İsmini vermek istemeyen bir Kuzey Koreli, Moskova ile Pyongyang arasında yapılan anlaşmayla yüzlerce Kuzey Koreli işçinin mart sonu ve nisan başlarında başta Moskova, Saint Petersburg ve Vladivostok şehirleri olmak üzere, Rusya’nın çeşitli bölgelerine gönderildiğini belirtti.

Yaklaşık 350 işçinin St. Petersburg ve Moskova’ya, 100’e yakın işçinin de Vladivostok’a gönderildiği aktarıldı.

İşçilerin çalışacakları alanların belirsizliğini koruduğu belirtilerek askeri ve özel şirketlerde inşaat veya hizmet sektöründe çalıştırıldıklarının tahmin edildiği ifade edildi.

Ülkeye para göndermeleri için çalıştırılıyorlar

Daily NK’nin haberine göre, askeri şirketlerde çalışan işçilerin, ülkelerine 45 bin ruble (567 dolar) göndermeleri gerekirken özel şirketlerde çalışanların da 70 bin ruble (882 dolar) göndermelerinin zorunlu olduğu belirtildi.

Rus hükümeti kabul ettiği için Kuzey Koreli işçilerin, Rusya’ya çalışma vizesiyle değil eğitim, kültür ve turizm vizeleriyle girdikleri bilgisi paylaşıldı.

Çalışamayanlar geri gönderiliyor

Üç yılı aşkın süredir Rusya'da bulunan ve çalışamayacak kadar sağlıksız olan Kuzey Koreli işçilerin, Pyongyang yönetiminin talimatıyla ülkelerine geri gönderildiği kaydedildi.