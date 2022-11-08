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    Kuzey Kore, Rusya’ya silah sağladığı iddialarını yalanladı

    Kuzey Kore Milli Savunma Bakanlığı, Pyongyang’ın Rusya’ya silah sağladığı yönündeki iddiaları dedikodu olarak niteleyerek reddetti.
    • 08.11.2022 - 09:25
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    Kuzey Kore, Rusya’ya silah sağladığı iddialarını yalanladı

    ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby’nin Kuzey Kore’nin Moskova’nın Ukrayna’daki savaşını desteklemek için Rusya’ya gizlice çok sayıda top mermisi sağladığını açıklamasının ardından, Kuzey Kore’den konuya ilişkin açıklama geldi.

    Kuzey Kore Milli Savunma Bakanlığından bir yetkili tarafından devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı’na (KCNA) yapılan açıklamada, "ABD’nin Kuzey Kore ile Rusya arasında silah alışverişi olduğuna dair temelsiz bir dedikodu yaydığı." belirtildi.

    "Düşmanca girişimler"

    "ABD’nin bu tür hareketlerini, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Kuzey Kore’ye karşı dayanaksız yaptırım kararlarına başvurmasını sağlayarak uluslararası arenada Kuzey Kore’nin imajını zedelemeye yönelik düşmanca girişimlerin bir parçası olarak görüyoruz." denilen açıklamada, "Rusya ile hiçbir zaman silah alışverişi yapmadığımızı ve gelecekte de böyle bir planımızın bulunmadığını bir kez daha yineliyoruz." ifadelerine yer verildi.

    Kuzey Kore, Rusya’ya silah sağladığı iddialarını yalanladı #1

    Top mermisi iddiası

    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby geçen hafta yaptığı açıklamada, Kuzey Kore’nin Moskova’nın Ukrayna’daki savaşını desteklemek için Rusya’ya gizlice çok sayıda top mermisi sağladığını söylemişti.

    İHA'nın habeirne göre Kirby, ülkesinin gizlice sevk edilen bu silahların Rusya tarafından teslim alınıp alınmadığını kontrol edeceğini de belirtmişti.

    Kuzey Kore, Rusya’ya silah sağladığı iddialarını yalanladı #2


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