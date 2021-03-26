Kuzey Kore taktik güdümlü füzeleri test etti

1 yıllık aranın ardından Kuzey Kore 2 füze denemesi gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada bu denemelerin, her türlü askeri tehdidin caydırılmasında önemli olduğu ifade edildi.

Kuzey Kore, yaklaşık 1 yıllık aranın ardından dün balistik füze denemeleri gerçekleştirdi.

Japonya ve Güney Kore de dün Kuzey Kore'nin doğu kıyılarından 2 füze ateşlendiğini açıkladı.

İlk füzenin yerel saat ile sabah 07.00'den kısa bir süre sonra, ikincisinin ise yaklaşık 20 dakika sonra fırlatıldığı ifade edildi. Füzelerin 420 ve 430 kilometre yol aldıkları öğrenildi.

Denemelere karşı dünya genelinden tepki alınması üzerine, Pyongyang açıklama yaparak, son girişimin "yeni silah testi olduğu" ifade etti.

Ülkenin resmi haber ajansı Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), "yeni tip taktik güdümlü füzelerin" denendiğini duyurdu. Kim Jong Un'un silah testinin denetlemesinde bulunmadığı ifade edildi.

“DÜŞÜK İRTİFADA DÜZENSİZ YÖRÜNGELERİ İZLEYEBİLİYOR”

İki Yeni Taktik güdümlü füzenin, düşük irtifada düzensiz yörüngeleri izleyebildiği belirtildi.

Ülkenin doğu kıyısının 600 kilometre açıklarındaki sularda belirlenen hedefi başarılı bir şekilde vurduğu aktarıldı.

“CAYDIRMADA BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

Yapılan açıklamalarda, "Bu silah sisteminin geliştirilmesi, ülkenin askeri gücünü arttırmada ve Kore Yarımadası'ndaki her türlü askeri tehdidi caydırmada büyük önem taşıyor." ifadeleri kullanıldı.

BM TARAFINDAN YASAKLANDI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına göre, Pyongyang'ın balistik füzeleri test etmesi yasaklanmıştı.

JAPONYA ŞİDDETLE KINADI

Pyongyang'ın 29 Mart 2020'den bu yana gerçekleştirdiği ilk balistik füze denemesini, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga şiddetle kınayarak, gelişmeyi "Japonya ve bölgenin barış ve güvenliği için tehdit" olarak nitelendirmişti.

Japonya Pekin Büyükelçiliği aracılığıyla Kuzey Kore'yi diplomatik yollardan protesto etmişti.