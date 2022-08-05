Kuzey Kore'de Covid-19 kesin olarak kontrol altında

Ülkede geçen hafta boyunca yeni Covid-19 vakasının doğrulanmadığını ve salgının kesin olarak kontrol altına alındığını belirtildi.

Covid-19, sadece Türkiyeyi değil tüm dünya ülkerini etkisi altına aldı.

Dünya genelinde 589 milyonu aşkın kişiye bulaşarak yaklaşık 6.5 milyon insanın ölümüne neden olan Covid-19 virüsünün ilk vakasını yaklaşık 2 senenin ardından resmi olarak doğrulayan Kuzey Kore'den yeni salgın açıklaması geldi.

Salgın kontrol altında

Devlet Kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), geçen hafta boyunca yeni Covid-19 vakası doğrulanmadığını belirterek, salgının kesin olarak kontrol altına alındığını duyurdu.

"Salgınla mücadele durumu kesin bir istikrar aşamasına girmiştir"



İHA'nın haberine göre; yayınlanan haberde ise şu ifadelere yer verildi:

"Geçen hafta boyunca yeni ateş vakalarının bildirilmemesi ve ülke genelinde tedavi gören tüm hastaların iyileşmesi nedeniyle, salgınla mücadele durumu kesin bir istikrar aşamasına girmiştir.

Tüm sektörler ve birimler, devletin salgınla mücadele politikasının ve önlemlerinin uygulanmasında mükemmelliği sağlamak için çabalarını iki katına çıkarmakta ve Kore tarzı salgınla mücadele sistemini daha da geliştirmek için çalışmalarını bütünsel olarak sürdürmektedir."





Vaka sayısı açıklaması

Kuzey Kore Salgın Önleme Merkezi'nden dün yapılan açıklamada, salgın başından bu yana kayda geçen toplam vaka sayısının 4 milyon 772 bin 813 olduğu açıklanmış, toplam hasta sayısının yüzde 99.98'ine tekabül eden 4 milyon 772 bin 739 kişinin tamamen iyileştiği belirtilmişti. Ölü sayısına dair güncel bir bilgi ise paylaşılmamıştı.

İlk vaka geçtiğimiz 12 Mayıs'ta açıklanmıştı

Covid-19 salgının başından bu yana ülkedeki hiçbir enfeksiyonu resmi ağızdan doğrulamayan Kuzey Kore, ilk vakanın geçtiğimiz 12 Mayıs'ta Pyongyang'da kayda geçtiğini açıklamıştı.



