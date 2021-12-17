Kuzey Kore'de gülmek yasaklandı

Halk, ülkenin eski ilerinin ölümü anısına düzenlenen törenler ile geçecek 11 gün boyunca hiçbir şekilde mutluluk belirtisi göstermeyecek, marketlere bile gidemeyecek.

Kuzey Kore'de akla hayale sığmayacak bir yasak daha gündeme geldi…

Ülkede gülmek veya mutluluk belirtisi göstermek bir süreliğine yasaklandı.

Kuzey Koreliler, eski lider Kim Jong Il'in ölümünün 10’uncu yıl dönümü nedeniyle 11 gün boyunca gülmek veya alkol almaktan men edildi.

11 GÜNLÜK YAS DÖNEMİ

Hükümet yetkilileri, Kuzey Kore Kim Jong Il'in ölümünü anıldığı zamanda halka herhangi bir mutluluk belirtisi göstermemelerini emretti.

Buna göre Kuzey Kore’de “11 günlük yas dönemi” başlamış oldu…

Kuzeydoğu sınır kenti Sinuiju'dan bir Koreli yasakla ilgili, “Yas döneminde alkol almamalıyız, gülmemeliyiz veya boş zaman aktivitelerine katılmamalıyız.” dedi.

MARKET ALIŞVERİŞİ BİLE YASAK

Adı belirtilmeyen kişi, 17 Aralık'ta market alışverişine gitmesine izin verilmediğini de sözlerine ekleyerek “Geçmişte yas döneminde içki içerken veya sarhoşken yakalanan birçok kişi tutuklandı ve ideolojik suçlu muamelesi gördü. Onlar götürüldü ve bir daha asla görülmediler. Yas sırasında ailenden biri ölse bile, yüksek sesle ağlamana izin verilmiyor ve cenaze bu süre bittikten sonra çıkarılmalı. İnsanlar yas dönemine girerlerse kendi doğum günlerini de kutlayamazlar.” dedi.

17 YILLIK BASKICI YÖNETİM

Ülkeyi 17 yıl boyunca baskıcı bir diktatörlükle yöneten Kim Jong Il, 17 Aralık 2011'de 69 yaşında kalp krizinden öldü.

Kim Jong Il için her yıl düzenlenen yas süresi genellikle 10 gün iken, bu yıl “ölümünün onuncu yıldönümü” de eklenerek, 11 güne çıkarıldı.

Kim Jong-un, Kim Jong Il'in üçüncü ve en küçük oğlu… Kore lideri, 2011'de babasının ölümüyle iktidara geldi.