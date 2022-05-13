Kuzey Kore'de koronavirüsten ilk ölüm

İlk koronvirüs vakasının doğrulanmasının ardından Kuzey Kore’de virüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. Ülkede kaç pozitif hasta olduğuna dair ise kesin bilgi paylaşılmadı.

Kuzey Kore'de dün ilk koronavirüs vakası çıktı, ülke paniğe sürüklendi.

Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), bugün yayınladığı haberde koronavirüse yakalanan en az 1 kişinin öldüğünü, yüz binlerce kişinin ise yüksek ateş belirtisi gösterdiğini açıkladı.

187 bin 800 kişi izole

Nisan ayının sonundan bu yana nedeni bilinmeyen yüksek ateş belirtisinin ülke çapında hızla yayılması sonrasında yaklaşık 187 bin 800 kişinin izole şekilde tedavi altına alındığı kaydedilen haberde, sadece geçtiğimiz salı günü bu tür semptomları bildiren 18 bin kişi dahil toplamda yaklaşık 350 bin kişide benzer belirtilere rastladığı ifade edildi.

Biri kesin koronavirüs

162 bin 200 kişinin tedavi edilerek semptomları atlattığı vurgulanırken, kaç pozitif hasta olduğuna dair ise kesin bilgi paylaşılmadı.

Ayrıca ateş semptomları gösteren en az 6 kişinin öldüğü ve bu vakalardan birinin virüsün Omicron mutasyonuna yakalandığının tespit edildi kaydedildi.

Kim'den öz eleştiri

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un alınan tedbirleri denetlemek üzere geçtiğimiz Salı günü ülkenin salgın komuta merkezini ziyaret ettiği ve dün de acil durum ilan ettiği hatırlatılan haberde, Kim'in “Ateş belirtisinin başkent bölgesinde hızla yayılmasının, halihazırda kullanılan salgın önleme sisteminin zafiyetini gösterdiği” eleştirisinde bulunduğu belirtildi.

Devlet medyası doğrulamıştı

İHA’nın haberine göre koronavirüs salgının başından bu yana ülkede enfeksiyon görülmediğini savunan Kuzey Kore, ülkede ilk vakanın doğrulandığını dün resmi haber ajansı KCNA aracılığıyla dünyaya duyurmuştu.

Enfeksiyonun koronavirüsün Omicron mutasyonu olduğu açıklanırken, olabilecek bir salgına karşı acil durum ilan edildiği ifade edilmişti.