AA

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ABD ile gerçekleştirilen müzakerelere yönelik değerlendirmeleri çok konuşuldu.

Konuya ilişkin detaylar Yonhap'ın Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberinde yer aldı.

"DEĞİŞMEYEN İSTİLACI VE DÜŞMANCA POLİTİKA"

Habere göre Kim, başkent Pyongyang'da düzenlenen "Milli Savunma Kalkınması-2024" adlı silah sergisinde konuştu.

Burada Kim'in, ABD ile müzakerelerde "her yolu denediğini" ancak sonucun ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik "değişmeyen istilacı ve düşmanca politikası olduğunu" belirttiği kaydedildi.

"DAHA AGRESİF VE SINIRSIZ" GELİŞTİRME VURGUSU

Kim, "en güçlü askeri kapasiteye ulaşmanın, barışı korumanın tek yolu olduğunu" dile getirerek, bu faaliyetin güvenlik ve kalkınmayı garantilediğini bildirdi.

Kuzey Kore'nin hiçbir koşulda güvenliğinin ihlal edilmesine tahammül göstermeyeceğini vurgulayan Kim, ülkenin sürekli gelişen tehditlere karşılık vermek için kendini savunma kapasitesini "daha agresif ve sınırsız bir şekilde" geliştireceğine dikkat çekti.