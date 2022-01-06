Kuzey Kore'den 'döneri biz ortaya çıkardık' iddiası

Nükleer füze denemeleriyle konuşulan Pyongyang yönetimi, bu kez döner benzeri yemeğe ilişkin söylentiyle gündeme geldi.

Dünyaca ünlü Türk mutfağında, et yemekleri ve hamur işlerinin yanı sıra zeytinyağlılardan tatlılara birçok çeşit yer alıyor.

Kimi ülkeler ise Türk yemeklerini sahiplenmeye çalışıyor. Son olarak bunların arasına Kuzey Kore de katıldı.

KUZEY KORE'DE DÖNER İDDİASI

Kuzey Kore'nin eski lideri Kim Jong-il'in, 10 yıl önce döner benzeri bir yemeği icat ettiği öne sürüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yemek, "buğday sarma" ya da "buğday dürüm" olarak tanımlanıyor.

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"KİM'İN BABASI TASARLADI"

Söz konusu yiyeceğin, 2011 yılında ülkenin mevcut lideri Kim Jong-un'un babası olan Kim Jong-il tarafından tasarlandığı iddiası ortaya atıldı.

"KUZEY KORE LİDERİ DÜRÜME İLGİ GÖSTERİYOR"

Kuzey Kore basınında çıkan haberler, Kim Jong-un'un dürüme "kılı kırk yaran ilgi" gösterdiğini söylüyor.

Görüntülerde, Kuzey Koreli insanların dürümden tatmak için sıra oluşturduğu ve kurulan sistemin döner şeklindeki yiyeceği kesme anları yer alıyor.

Kuzey Koreli bir ailede dünyaya gelen ancak 2014 yılında ülkeden kaçan Hyun-seung Lee, vatandaşlarının çoğunun böyle bir yemeği hayal bile edemediğini söyledi.

"VATANDAŞLARIN YABANCI GIDA ALACAK PARASI YOK"

"Onlara bu gibi yemeklerle karşılaşma fırsatı bile verilmiyor." diyen Hyun-seung, "Çoğu vatandaşın yabancı gıda alacak parası yok. Paraları olsa bile yiyecek yer yok. 1990'larda ekmek ve tereyağı sevenler sosyalist hainler olarak nitelendirildi." ifadesini kullandı.

Hyun-seung ayrıca, çoğu durumda, yabancı yiyecekleri yeniden oluşturmak için yeterli miktarda içerik bulunmadığını da sözlerine ekledi.