İHA

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerilim tırmanıyor.

Art arda gerçekleştirdiği balistik füze denemeleri ile Kuzey Kore, Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerine sebep oluyor.

Son olarak Kuzey Kore, Güney Kore’nin GPS (Küresel Konumlama Sistemi) altyapısına saldırı düzenledi.

SALDIRILARDA NAVİGASYON SİSTEMLERİ OLUMSUZ ETKİLENDİ

Saldırıya ilişkin Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin Haeju ve Kaesong şehirlerinden Güney Kore’ye GPS sinyali karıştırma saldırıları düzenlediği duyuruldu.

Bazı gemi ve sivil uçakların navigasyon sistemlerinin saldırılardan olumsuz etkilendiği kaydedilirken, Sarı Deniz'de seyreden hava ve deniz taşıtlarına dikkatli olma uyarısı yapıldı.

ÇAĞRI YAPILDI

Ayrıca, açıklamada Güney Kore ordusunun saldırılardan etkilenmediği bildirildi.

Açıklamanın devamında, "Kuzey Kore’yi GPS provokasyonunu derhal durdurmaya çağırıyoruz" ifadesine yer verildi.

BU İLK DEĞİL

Kuzey Kore, 29 Mayıs ve 2 Haziran arasında Güney Kore’nin kuzeybatı sınır bölgelerini hedef alan çok sayıda GPS sinyali karıştırma saldırısı gerçekleştirmişti.

Son olarak salı günü şüpheli bir saldırı tespit edildiği açıklanmıştı.

GÜNEY KORE'DEN KUZEY KORE'NİN PROVAKASYONLARINA ÇAĞRI

Geçtiğimiz Haziran ayında Kuzey Kore’nin GPS sinyali karıştırma saldırıları hakkında Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne (IMO) bilgi veren Güney Kore, Kuzey Kore'nin provokasyonlarına karşı tedbir alınması çağrısı yapılmıştı.

ABD Uzay Kuvvetleri tarafından yönetilen uydu tabanlı bir radyo navigasyon sistemi olan GPS, uydu sinyalleri aracılığıyla küresel çapta konum belirleme hizmeti sağlıyor.