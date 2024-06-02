Kuzey Kore'den Güney Kore'ye yine çöp balonları gönderildi Kuzey Kore, Güney Kore’nin sınır bölgelerine plastik torbalar, kağıt parçaları ve sigara izmaritleri gibi çöpleri taşıyan 600 balon daha gönderdi.

İHA

Kuzey Kore, Güney Kore’ye çöp göndermeye devam ediyor.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, Pyongyang’ın sınır bölgelerine 600 adet çöp dolu balon daha gönderdiği bildirildi. Açıklamaya göre, dün yerel saatle 20.00 itibarıyla gönderilen bu balonlar, plastik torbalar, kağıt parçaları ve sigara izmaritleri gibi çöpler taşıyor ve çoğunluğu Gyeonggi eyaletine düştü.

Sınır bölgelerinde yaşayan vatandaşlar, şüpheli torbalara dokunmamaları ve bu torbaları güvenlik güçlerine bildirmeleri konusunda uyarıldı. Öte yandan, zehirli kimyasallar içerebileceğinden şüphelenilen atıkların üzerinde de inceleme başlatıldı.

Kuzey Kore daha önce 260 balon göndermişti

Güney Koreli aktivistler tarafından balonlarla Kuzey Kore’ye gönderilen propaganda broşürlerine karşı misilleme yapılacağını açıklayan Pyongyang, Salı gecesinden itibaren propaganda broşürleri, plastik şişeler, piller, ayakkabı parçaları ve gübre gibi çöpler taşıyan 260 balonu Güney Kore’nin sınır bölgelerine göndermişti. Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik Kuzey Kore’nin adımını “Bu, normal bir ülke için hayal edilemeyecek kadar utanç verici, alçakça ve insanlığa karşı bir eylemdir” sözleriyle kınamıştı. Güney Kore Birleşme Bakanlığı ise Kuzey Kore’nin “mantıksız” ve “provokatif” eylemlerine devam etmesi halinde sert tedbirler alınacağı uyarısında bulunmuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)