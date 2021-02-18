Kuzey Koreli hacker'lardan 1,3 milyar dolarlık soygun

ABD Adalet Bakanlığı, Kuzey Kore uyruklu 3 hackera bankalardan 1,3 milyar doların üzerinde ve dijital kripto para çalma girişimi nedeniyle dava açıldığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanlığı, Kuzey Kore uyruklu 3 hacker’a ülkedeki bankalara 1,3 milyar doların üzerinde ve dijital kripto para çalma girişimi nedeniyle dava açıldığını açıkladı.

Kaliforniya’daki iddianamede yetkililerin, söz konusu Kuzey Koreli Jon Chang Hyok, Kim Il ve Park Jin Hyok'un üst düzey yazılım programıyla yüksek profilli film stüdyolarını ve kripto para tüccarlarını hedef aldığını ve Kuzey Koreli hackerların 2014 yılından 2020’ye kadar bir dizi siber saldırı operasyonu düzenlediğini ifade etti.

WANNACRY SALDIRISINDAN DA SORUMLU TUTULDULAR

Kuzey Koreli Jon Chang Hyok, Kim Il ve Park Jin Hyok'un 2014 yılında Sony Pictures'a siber saldırı düzenlediği, 2016 yılında da Bangladeş'e ait bir bankadan 81 milyon dolar çaldığı suçlamalarının yer aldığı iddianamede, bilgisayar korsanlarının 2017 yılındaki ''Wannacry'' siber saldırılarından da sorumlu tutuldu.

6 ÜLKEDEKİ BANKAYA SİBER SALDIRI

ABD'nin Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), Kuzey Kore’de askeri istihbarat teşkilatı üyeleri olduğu ifade edilen 3 bilgisayar korsanının, 2015’ten 2019’a kadar bankaların bilgisayar ağlarını hackleyerek Vietnam, Bangladeş, Tayvan, Meksika, Malta ve Afrika’daki bankalardan 1.2 milyar dolardan fazla para çalma girişiminde bulunduğu ifade edildi.

FBI Los Angeles saha ofisinden sorumlu Müdür Yardımcısı Kristi Johnson’a göre, bankalara siber saldırıda bulunan Jon Chang Hyok, Kim Il, ve Park Jin Hyok’un Kuzey Kore’de olduğunu düşündüklerini söyledi.

Johnson yaptığı açıklamada, 2018 yılında savcıların ilk olarak Park’ı suçladığını ve daha sonra Jon Chang Hyok ve Kim Il adlı hackerların Sony ve Bangladeş'teki bankalara siber saldırısı gerçekleştirdikleri gerekçesiyle suçlandığını ifade etti.