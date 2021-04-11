Kuzey Kore'nin balistik füze denizaltısını tamamladığı iddia edildi

Güney Kore ve ABD’li istihbarat yetkilileri, Kuzey Kore'nin balistik füze denizaltı montajını tamamlayıp suya indirmek için doğru zamanın beklediğinden şüphelenildiğini söyledi.

Güney Kore ve ABD istihbarat servisleri, Kuzey Kore’nin füze çalışmalarına yönelik istihbarat faaliyetlerini yürütmeye devam ediyor.

İki ülkenin istihbarat servisleri, Kuzey Kore'nin 3 bin tonluk balistik füze denizaltısının montajını tamamladığından ve denizaltıyı suya indirmek için doğru zamanı beklediklerinden şüphelendiklerini açıkladı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberinde, Güney Kore ve ABD istihbarat yetkililerinin Kuzey Kore'nin Temmuz 2019'da ortaya çıkarılan 3 bin tonluk denizaltının yapımını çoktan bitirdiği değerlendirmesinde bulunduklarını yazdı.

AMACI ABD’YE BASKIYI EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK

Denizaltının ABD'ye karşı baskıyı en üst düzeye çıkarmak dahil stratejik bir etki oluşturma amacı taşıdığı öne sürüldü.

Dev denizaltının bir fırlatma töreninde ortaya çıkarılabileceği ve daha önce denediği Pukguksong-3 füzelerinin fırlatma töreni gibi bir törene imza atılabileceği de ifade edildi.

“TAMAMLANMAK ÜZERE OLABİLİR”

Geçen ay Kuzey Kore'nin doğu kıyısındaki Sinpo tersanesinde bulunan bir havuzun, denizaltı indirme rıhtımı boyunca yakın zamanda yeniden konumlandırıldığı belirtilmiş, söz konusu hareketin Kuzey Kore’nin yeni balistik füze denizaltısını işaret edebileceği söylenmişti.

Denizaltı için, "Tamamlanmak üzere olabilir veya yakın gelecekte kullanıma sunulabilir." denilmişti.

UYDU GÖRÜNÜTÜLERİ İNCELENDİ

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi düşünce kuruluşunun bir projesi olan Parallel'in Ötesinde (Beyond Parallel), geçtiğimiz hafta Kuzey Kore’nin uydu görüntülerine atıfta bulunarak, doğu kıyısındaki bir tersanede füze deneme manası taşıdığını belirtmişti.

Düşünce kuruluşu, hareketin yaklaşan bir balistik füze testi için hazırlıklara veya "uzun zamandır beklenen ilk gerçek balistik füze denizaltısının (SSB)" suya indirilmesine işaret edebileceğini söylemişti.