Kuzey Kore'nin kuruluşunun 73. yıl dönümünde 'koruyucu kıyafetli' geçit töreni

Kuzey Kore'nin kuruluşunun 73. yıl dönümü kapsamında düzenlenen askeri geçit töreninde, turuncu renkli koruyucu elbiseler giyen ve gaz maskeleri takan askerler tüm dikkatleri üzerine topladı.

Kuzey Kore'nin kuruluşunun 73. yıl dönümü, başkent Pyonyang'da düzenlenen askeri geçit töreniyle kutlandı.

Ünlü Kim Il-Sung Meydanı'nda gerçekleştirilen törende bulunan ve son haftalarda verdiği kilolarla gündeme gelen Kuzey Kore lideri Kim Yong-un, bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekti.

Kim'in izlediği askeri geçit töreninde, alışılmışın dışında anlar da yaşandı. Törende "tehlikeli madde giysisi" olarak bilinen turuncu renkli koruyucu elbiseler giyen ve gaz maskeleri takan askerler yer alırken, o anlar uluslararası basında büyük ses getirdi.

"KORONAYA KARŞI MÜCADELEYİ SEMBOLİZE EDİYOR"

Koruyucu elbise ve gaz maskelerinin "koronavirüse karşı mücadeleyi sembolize ettiği" şeklinde yorumlar yapılırken, salgınla mücadelede kullanılan koruyucu ekipmanların oldukça farklı olması nedeniyle söz konusu fotoğraf büyük merak uyandırdı.

Ordu birlikleri ise üniforma ve silahlarıyla yürüyerek kendilerini izleyen liderlerini selamladı.

AĞIR SİLAHLARIN SERGİLENİP SERGİLENMEDİĞİ BİLİNMİYOR

Ülkedeki kutlama törenleri genellikle ağır silahlar ve nükleer gücün sergilenmesiyle gövde gösterisine dönüşürken, bu kez basına servis edilen görüntülerde ağır silahların ya da nükleer başlıkların törende yer almadığı göze çarptı.

Kim Jong-un'un da törende konuşma yapıp yapmadığı bilinmiyor.