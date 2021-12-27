La Palma Adası'nda, Cumbre Vieja yanardağının faaliyetinin sona ermesinin ardından temizlik çalışmaları başlatıldı.

İspanya'nın La Palma Adası'nda, patlama sonucu yanardağın bıraktığı kül kalıntıları inceleniyor, zehirli gaz ölçümü yapılıyor. Sokakları kaplayan kalın kül katmanı temizleniyor.

Çalışmalara askerler de katılıyor.

La Palma Adası'nda yanardağ külleri temizleniyor VİDEO

3 BİNE YAKIN BİNA YIKILDI

Kanarya Adaları'nda 50 yıl sonra aktif hale geçen yanardağın faaliyeti 3 ay sürdü.

Yanardağın aktif olduğu zaman diliminde yaralanma veya can kaybı olmadı ancak 3 bine yakın bina yıkıldı.

7 BİN KİŞİ EVLERİNİ TERK ETTİ

Yaklaşık 7 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Çoğu muz tarlaları olmak üzere bin 250 hektardan fazla arazi kül oldu.

25 ARALIK'TA FAALİYET SONA ERDİ

Yetkililer, Cumbre Vieja yanardağının 10 gün süren sessizliğinin ardından 25 Aralık'ta faaliyetinin sona erdiğini duyurmuştu.