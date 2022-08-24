Laçın koridorundaki Rus kontrol noktaları kaldırılıyor

Azerbaycan'ın Laçın şehri ve Zabuh ile Sus köylerinin yer aldığı "Laçın koridoru" diye bilinen güzergahtaki Rus unsurlara ait kontrol noktalarının kaldırılmasına başlandı.

Karabağ'daki Ermeni nüfusun yaşadığı Hankendi ile Ermenistan arasındaki yol güzergahında yer alan Laçın ve bazı köyler, Rusya-Azerbaycan-Ermenistan'ın imzaladığı bildiriler gereği, ilerleyen günlerde Bakü yönetiminin kontrolüne geçecek.

10 Kasım 2020 bildirisine göre, Azerbaycan 3 yıl içinde Karabağ'daki Ermeni nüfusun Ermenistan'a gidiş gelişlerinde kullanacağı ve Laçın şehrinin dışından geçen yeni yol inşa edecekti. Azerbaycan, 32 kilometrelik bu yolu planlanandan erken tamamladı. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeniler, Ermenistan'a gidiş gelişler için yeni yolu kullanacak.

Rus kontrol noktaları kaldırılıyor

Bölgeden çekilen videolarda, eski Laçın koridoru güzergahında güvenliği sağlayan Rus unsurların kontrol noktalarını kaldırmaya başladığı görülüyor. Ruslar, kontrol noktalarını yeni yola taşıyacak.

Ermeni nüfusu bölgeyi terketti

Ermenistan basını ve sosyal medyada yer alan bilgilere göre, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerine yerleştirilen Ermeni nüfus da bölgeyi terketti.

Laçın ve köyleri 1992'de Ermeni ordusu tarafından işgal edilmiş, sonraki yıllarda buraya Suriye ve Lübnan'dan getirilen Ermeniler yerleştirilmişti. Azerbaycan süreç boyunca bu durumu savaş suçu ve Cenevre Sözleşmeleri'nin ihlali olarak gördüğünü açıklamıştı.

AA'nın haberine göre, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerine yerleştirilen Ermeni nüfusa 25 Ağustos'a kadar bölgeyi terk etmeleri uyarısı yapılmıştı.