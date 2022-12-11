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    Lafarge'ın bir fabrikasının faaliyeti durduruldu

    Fransa'da dün çevreci aktivistlerce tahrip edilen, ülkenin güneyinde Bouc-Bel-Air kentindeki Fransız şirketi Lafarge'a ait La Malle fabrikası faaliyetine ara verdi.
    • 11.12.2022 - 22:36
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    Lafarge'ın bir fabrikasının faaliyeti durduruldu

    Fransa'da 200 kadar beyaz önlük giyen çevreci aktivist, Bouc-Bel-Air kentindeki Fransız şirketi Lafarge'a ait La Malle fabrikasına zarar verdi.

    Fabrikaya zarar verdiler

    Fabrikanın bazı iş makineleri yakıldı, kabloları çekiç veya baltayla kesildi ve çimento torbaları yırtıldı.

    Faaliyeti durduruldu

    Fransız basınındaki habere göre, fabrikanın faaliyetinin durdurulduğu belirtildi.

    Lafarge şirketi olanları, "bir suç eylemi" olarak niteledi.

    "Fabrika bacalarızehir saçıyor"

    Bouc-Bel-Air Belediye Başkanı Richard Mallie, oluşan hasar nedeniyle fabrikanın birkaç hafta boyunca normal şekilde çalışamayabileceğini ifade etti.

    Aktivistler, yayımladıkları bildiride, hava kirliliğine işaret ederek, fabrikanın bacalarının "zehir" saçmaya devam ettiğini belirtti.

    Olaya ilişkin soruşturma açıldı.

    Lafarge ın bir fabrikasının faaliyeti durduruldu #1


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