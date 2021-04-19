Latin Amerika ülkelerinde koronavirüse bağlı ölümler artıyor

Sağlık bakanlıkları tarafından açıklanan verilere göre Latin Amerika’da koronavirüse bağlı ölümlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına bağlı ölümler, Latin Amerika ülkelerinde de artıyor.

Brezilya’da son 24 saatte koronavirüse bağlı ölüm sayısı bin 657 olarak seyrederken, Meksika'da 111, Arjantin'de 65, Kolombiya'da 397, Peru'da 433, Şili'de 122, Ekvador'da 62, Paraguay'da 62 ve Uruguay'da 60 kişi yaşamını yitirdi.

373 BİN 335 KİŞİ ÖLDÜ

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte gerçekleşen ölümlerle birlikte toplam sayı 373 bin 335’e yükseldi.

Yeni tespit edilen vaka 42 bin 980 oldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 13 milyon 943 bin 71 oldu.

Ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo, salgından en fazla etkilenen bölge oldu.

Bölgede, 2 milyon 746 bin 217 vaka görüldü. 88 bin 350 kişi koronavirüse bağlı olarak hayatını kaybetti.

12 MİLYON 392 BİN KİŞİ İYİLEŞTİ

ABD’nin ardından koronavirüse bağlı ölümün en fazla görüldüğü ülkede toplam iyileşen sayısı ise 12 milyon 392 bin 599 olarak kaydedildi.

14’ÜNCÜ ÜLKE: MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 111 kişi hayatını koronavirüse bağlı olarak hayatını kaybetti. Ayrıca 1506 yeni vaka tespit edildi.

Böylece toplam can kaybı sayısı 212 bin 339’a yükselirken, toplam vaka 2 milyon 305 bin 602 oldu. 1 milyon 829 bin 480 kişi iyileşti.

126 milyon nüfuslu ülke ‘Worldometers’ internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 14’üncü ülke.

2 MİLYON 364 BİN 171 KİŞİ İYİLEŞTİ

Arjantin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 65 olurken toplam ölü sayısı 59 bin 228’e ulaştı.

16 bin 267 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 694 bin 14’e çıktı. Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 364 bin 171 olarak açıklandı.

Dünyada en fazla vaka görülen 11’inci ülke konumunda Arjantin bulunuyor.

TOPLAM VAKA SAYISI 2 MİLYON 652 BİN 947

Kolombiya Sağlık Bakanlığını verilerine göre, son 24 saatte 397 kişi hayatını kaybetmesi ile toplam ölüm sayısı 68 bin 328’e çıktı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan ülkede son 24 saatte 16 bin 871 vakanın tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 652 bin 947 olarak kaydedildi. İyileşenlerin sayısı 2 milyon 471 bin 498'e ulaştı.

Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 13’üncü ülke konumunda.

VAKA SAYISI 1 MİLYON 704 BİN 757'YE

Peru Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 433 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 81 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 704 bin 757'ye yükseldi. Virüse bağlı can kaybı 57 bin 230'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 627 bin 969'a yükseldi.

24 SAATTE 122 KİŞİ ÖLDÜ

Şili Sağlık Bakanlığı açıklamalarına göre, son 24 saatte 122 kişinin yaşamını yitirdi. Böylece can kaybı sayısı 25 bin 177’ye çıktı.

Vaka sayısı 7 bin 294 artışla 1 milyon 124 bin 718'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 53 bin 635'e ulaştı.

309 BİN 541 KİŞİ İYİLEŞTİ

Ekvador Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 62 artarak 17 bin 703'e, vaka sayısı da 2 bin 389 artışla 360 bin 546'ya yükseldi. 309 bin 541 kişi de iyileşti.

1801 YENİ VAKA

Paraguay Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 62 kişi hayatını kaybetti ve 1801 yeni vaka görüldü. Vaka sayısı 250 bin 165'e, can kaybı 5 bin 313'e, sağlığına kavuşanların sayısı 205 bin 883'e çıktı.

Uruguay’da son 24 saatte ölenlerin sayısı 60 artarak 1908'e yükseldi. Vaka sayısı 2 bin 346 artışla 164 bin 744'e yükseldi. 132 bin 917 kişi iyileşti.