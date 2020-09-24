Lavrov: ABD'nin İran'a yaptırımları geri getirme çabaları sonuçsuz kalacak

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Birleşik Devletler'in İran'a yönelik yaptırımları geri getirme çabalarının sonuçsuz kalacağını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü.

Yapılan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Düzenlenen basın toplantısında Lavrov, “ABD, tüm uluslararası toplumun iradesine rağmen BM Güvenlik Konseyi’nin İran’a yönelik yaptırımlarının Washington’un keyfine göre geri getirilebileceğini düşünerek hareket ediyor. Bu yasadışı araçlarla yapılan çabalar sonuçsuz kalacak” diye konuştu.

"ALMANYA'NIN ONUR MESELESİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına yönelik yaptırım getirme girişimlerine de değinen Lavrov, “Bu konuda artık sakin olmamızın zamanı geldiğini düşünüyorum. ABD’nin her gün başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği’ni nasıl alenen aşağılamaya çalıştığını görüyoruz.

ABD’nin nasıl Almanya’dan mutluluğunun farkına varmasını ve kendi enerji güvenliğini güçlendirmesini talep ettiğini görüyoruz. Enerji güvenliği altında da Kuzey Akım-2’den vazgeçişi ve çok daha pahalı Amerikan sıvılaştırılmış doğalgaza geçişi kastediyorlar.

Şahsi görüşüme göre, bu görüşüm resmi değil, bu konunun artık Almanya’nın onur meselesi olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı.