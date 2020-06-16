Lavrov: Libya'da Türk ortaklarımızla temas halindeyiz

Libya'daki duruma işaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, tarafları anlaşmaya başlamaya ikna etmek istediklerini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile Moskova’da bakanlıkta görüştü.

Görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Libya’da çatışmanın bütün taraflarıyla görüşülmesi gerektiğini savundu.

Rus Bakan, masada yapay ön şartlar bulunmadan müzakerelerin sağlanması ve anlaşmaya varılması gerektiğini dile getirdi.

"TÜRKİYE İLE GÖRÜŞÜYORUZ" AÇIKLAMASI

Lavrov, Libya meselesiyle ilgili sonucu olmayan pek çok anlaşma ve konferans yapıldığına dikkati çekerek, Berlin Konferansı katılımcılarının bu tecrübeyi dikkate alacağını umduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Geriye kalan tek şey, Libya'da tarafları masaya oturma ve anlaşmaya başlamaya ikna etmek. Biz, Türk ortaklarımızla temas halinde bununla meşgulüz." ifadesini kullandı.

"ÜÇLÜ LİDERLER ZİRVESİ YAPILMASI KONUSUNDA ANLAŞTIK"

Suriye meselesiyle ilgili Astana formatında Tahran’da üçlü liderler zirvesi yapılması konusunda anlaştıklarını aktaran Lavrov, henüz bu konuda koronavirüs salgını nedeniyle herhangi bir tarih belirlenmediğinin altını çizdi.

Lavrov, yüz yüze yapılacak liderler zirvesine kadar video konferans yöntemiyle zirve yapılmasını desteklediklerini belirterek, bu hususta hızlı bir şekilde tarih konusunda anlaşacaklarını ve bunu açıklayacaklarını kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen’in anayasa hazırlık komitesini toplamasından önce bu zirvenin yapılabileceğini ifade etti.

ZARİF: ÜÇ ÜLKENİN LİDERİ, SANAL ORTAMDA ZİRVE GERÇEKLEŞTİRECEK

İran Dışişleri Bakanı Zarif ise Türkiye, İran ve Rusya’nın Astana formatında çevrimiçi liderler zirvesi düzenleyeceğini belirtti ve bunun ağustosa kadar gerçekleşebileceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Şartlar netleşir netleşmez zirve tarihi açıklanacak. Astana zirvesini öncelikli olarak sanal ortamda gerçekleştireceğiz ardından yüz yüze yapacağız. Bugün Lavrov’dan Astana formatında çevrimiçi görüşme konusunda onay aldım. Dün de aynı şekilde Türk Dışişleri Bakanı'ndan (Mevlüt Çavuşoğlu) onay aldım. Bu yüzden üç ülkenin lideri, sanal ortamda zirve gerçekleştirecek."





"TÜRKİYE VE RUSYA'NIN ÇABALARINI DESTEKLİYORUZ"

Zarif, Libya meselesiyle ilgili de "Türkiye ve Rusya, Libya’daki çatışmaları sona erdirmek için çabalıyor. Biz bu çabaları destekliyoruz. Libya’daki meşru yönetimin, bu suretle Libya halkına huzur getireceğini umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.