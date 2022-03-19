Lavrov'dan Ukrayna'daki operasyonlara ilişkin açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna konusunda müzakerelere işaret ederek, "Taleplerimiz konusunda kapsamlı belgelerin imzalanmasıyla operasyonlar sona erecek" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iki ülke arasındaki son duruma ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

"ŞARTLARIMIZ KABUL EDİLİRSE OPERASYONLAR SONA EREBİLİR"

Lavrov, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı sunduğu şartları hatırlatarak "Bahsettiğim konularda kapsamlı belgelerin imzalanmasıyla operasyonlarımız sona erebilir" dedi.

"BİZ HER ZAMAN DİPLOMATİK ÇÖZÜMDEN YANA OLDUK"

Müzakerelere ilişkin açıklama yapan Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz her zaman her türlü soruna karşı diplomatik çözümden yana olduk, Zelensky müzakere önerdiği zaman Başkanımız kabul etti, müzakereler devam ediyor. Ukrayna delegasyonu önce müzakerelere müzakere olsun diye başlasa da daha sonra belli bir diyalog gelişti.

Ancak birilerinin, büyük bir ihtimalle ABD’lilerin, Ukrayna delegasyonunun sürekli olarak elinden tuttuğu ve bana göre kesinlikle asgari düzeyde olan taleplerimizi kabul etmelerine izin vermediği hissi var. Fakat her şeye rağmen süreç devam ediyor"

"BATI, GÜVENİLMEZ BİR GARANTÖR"

Batı ile ilişkilerine ve batılı ülkelerin Ukrayna konusundaki tavrına değinen Lavrov, şu ifadeleri kullandı:

"Muhtemelen, o zaman Batılı meslektaşlarımızın vicdan kalıntılarına çok fazla güvendik. Sonuçta, Normandiya formatı Fransızların inisiyatifiyle oluşturuldu. Rusların orada normal bir şekilde yaşaması ve Batı'nın durumu normalleştirmek için her şeyi yapacağına dair güvence verdiler. Batı bu krizin çözümünde güvenilmez bir garantör. Çünkü Rus karşıtı desteklerine devam ediyorlar. Ukrayna ile ilgili durumdan, yaptırımlar durumdan soyutlansak bile Batı'nın davranışları, hem ana para birimlerinin üretildiği dünyanın bir parçası olarak, hem ekonomide ortak olarak, hem de altın rezervlerinin depolanabileceği ülke olarak güvenilmez olduğunu doğruluyor"