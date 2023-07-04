Le Monde: Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kara kutusu Dışişleri Bakanı Fidan'ın MİT Başkanlığı döneminde yürüttüğü kritik görevler, Fransa'da günün konularından biri haline geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabinesinde Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenen Hakan Fidan ile ilgili analizler, uluslararası basınının gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor.

Bir dönem Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı yapan Fidan ile ilgili son habere, Fransa merkezli Le Monde imza attı. Fidan'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da üstlendiği rollerden bahsedildi.

Erdoğan'ın yurt dışı gezilerinde hazır bulundu

13 yıl boyunca Fidan'ın, Erdoğan'ın gölgesinde kaldığı, bununla birlikte gerektiğinde Cumhurbaşkanı'nın yanında, toplantılarda, kamera arkasında ve resmi fotoğraflarda yer aldığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği yurt dışı ziyaretlerinde hazır bulunan isimlerden birinin de Fidan olduğuna dikkat çekildi.

İlgi odağı haline geldi

"Erdoğan'ın kara kutusu" şeklinde tanımlanan Fidan hakkında, "siyasi karanlığın prensi" ifadesi kullanıldı. Söz konusu ismin, MİT'in başında bulunduğu dönemde kameralar önünde konuşmadığı da aktarılarak şöyle denildi:

İstihbarat teşkilatının eski başkanı, Erdoğan'ın temel işlerinin uygulayıcısıydı. (Erdoğan'dan sonra) en güçlü siyasi lider olarak sunuldu. Cumhurbaşkanı'nın muhtemel halefi olarak görülüyor.



Recep Tayyip Erdoğan yeniden seçildiğinde, onu Dışişleri Bakanlığı'nın başına getirdi. Adı, ilgi odağı haline geldi ve karar sürpriz değildi.

Orta Doğu'nun 'yakıcı' meselelerini ele aldı

Hakan Fidan'ın, ayrıca MİT Başkanı olduğu dönemde Orta Doğu'nun "yakıcı" meselelerini ele aldığı ifade edildi.

Mısır ve Suudi Arabistan ile ilişkilerin yeniden başlamasına zemin hazırlayanın Fidan olduğu belirtilerek, aynı ismin Libya ve Suriye'de de rol oynadığının altı çizildi.

Dış politikada milli vizyon vurgusu

Aynı haberin devamında, Fidan'ın devir teslim törenindeki açıklamasına işaret edildi:

5 Haziran'da Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen devir teslim töreninde basın önünde Hakan Fidan, 'Dış politikada milli vizyonu takip edeceğim.' dedi.



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