Le Monde, Macron ve Le Pen'in ikinci tur stratejisini yazdı

İkinci tura kalan iki aday, cumhurbaşkanlığı koltuğu için yarışacak. Fransa basını, Macron ve Le Pen'in izleyeceği stratejiyi aktardı.

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda adaylar istedikleri sonucu alamadı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen, 24 Nisan'da yapılacak ikinci turda karşı karşıya gelecek.

İkinci tur hesapları

Fransa basınından Le Monde gazetesi, ikinci tur öncesi Macron ve Le Pen'in öne çıkan stratejilerini yazdı.

Buna göre Cumhurbaşkanı Macron'un, Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Le Pen'e karşı cumhuriyetçi cepheyi yeniden harekete geçirmek istediği belirtiliyor.

Le Pen, Macron karşıtı referanduma dönüştürmek istiyor

Le Pen'in ise ikinci turda yapılacak seçimleri Macron karşıtı bir referanduma dönüştürmeyi planladığına dikkat çekildi.

Haberde, "Aşırı sağcı aday tarafında çözüm açık: Macron dışında her şeyi yapmak. Bu yüzden Le Pen, 10 Nisan Pazar akşamından itibaren Emmanuel Macron'a oy vermeyen herkesi kendisine katılmaya çağırdı." denildi.

Le Pen ve Macron için oy çağrısı

Le Pen'in açıklamalarına işaret edilerek, aşırı sağcı siyasetçiye göre "toplumun ve hatta medeniyetin tehlikeyle karşı karşıya" olduğu belirtildi.

Öte yandan Le Pen tarafları, Macron'a oy vermeyenlerin temelde Fransa Cumhurbaşkanı'na karşı oy kullandığını düşünüyor.

Nicolas Dupont-Aignan ve Eric Zemmour ikinci turda Le Pen için oy isterken, diğer adaylar ise ırkçılığa karşı Macron'un yanında durma çağrısında bulundu.