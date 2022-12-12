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    Le Monde: Türkiye, Afrika'daki varlığını güçlendiriyor

    Le Monde: Türkiye, Afrika'daki varlığını güçlendiriyor

    Fransa merkezli gazete, Ankara'nın kıta için önemli bir ortak haline geldiğini yazdı. Fransa'nın bu durumdan rahatsız olduğu belirtilerek, "Ekonomik ve siyasi ilişkiler yoğunlaşıyor" denildi.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2022 - 17:07
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 17:09
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    Türkiye, Afrika ülkeleriyle iş birliğinde "kazan-kazan" politikasını esas alıyor.

    Bu şekilde Ankara, büyükelçilik sayısını da artırarak kıtanın tamamıyla ilişkilerini derinleştirmeyi amaçlıyor.

    Fransa basınından Le Monde gazetesi, Türkiye'nin, söz konusu kıtada ekonomi ve siyasi varlığının yanı sıra medya alanındaki varlığını da güçlendirmeye çalıştığını yazdı.

    Türkiye'nin Afrika'da artan varlığı Fransa'da gündem oldu

    25 Mayıs'ta düzenlenen "Türkiye-Afrika Medya Zirvesi" hatırlatılarak, Türkiye'nin Fransızca konuşan Afrika ülkelerine yönelik yeni hazırlıklar içinde olduğu kaydedildi.

    Analizde, "Ankara, böylelikle Afrika'daki medya varlığını güçlendirmeyi hedefliyor." denildi.

    Türkiye önemli bir ortak, Fransa rahatsız

    Kıta ülkelerinde popüler televizyon dizilerinin yayınlandığı belirtilerek, diğer çeşitli programlara da yer verildiği aktarıldı.

    Birçok Afrika ülkesi için Türkiye'nin önemli bir ortak olarak görüldüğünün anlatıldığı yazıda, özellikle Fransa'nın oluşan tablodan "rahatsız" olduğu belirtildi.

    "Ekonomik ve siyasi ilişkiler yoğunlaşıyor"

    Konuyla ilgili olarak, "Bu güç yükselişi, Türkiye ile Afrika kıtası arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerin yoğunlaşmasıyla aynı zamana denk geliyor." tespiti yapıldı.

    Ayrıca, "20 yıllık ticaret, 5 milyar dolardan 25 milyar dolara çıktı. Türk Hava Yolları, şu anda kıtada 62 havalimanıyla diğer tüm yabancı hava yollarından daha fazla hizmet veriyor." ifadeleri kullanıldı.

    Le Monde: Türkiye, Afrika daki varlığını güçlendiriyor #1


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